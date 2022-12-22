Пентагон: Обучение украинских военных управлению Patriot займет месяцы

CNN: Представитель Пентагона оценил срок обучения украинских военных управлению комплексом Patriot в несколько месяцев

Министерство обороны США в самое ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих управлению комплексом противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, на это уйдет несколько месяцев, сообщил телеканал CNN.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, обучение начнется очень скоро, министерство рассматривает несколько вариантов того, в какой стране оно будет проходить. Чиновник добавил, что власти Соединенных Штатов ищут возможность сократить срок обучения, чтобы оно заняло как можно более короткий период времени, но из-за сложности системы Patriot на него потребуется несколько месяцев, передает ТАСС.

В Пентагоне выразили мнение, что Вооруженные силы Украины будут использовать Patriot как оборонительную систему – для перехвата приближающихся ракет или самолетов, которые будут представлять угрозу для украинских вооруженных сил или населения. При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, когда именно батарея Patriot будет доставлена на Украину.

При этом представитель Пентагона указал, что не существует панацеи в сфере противовоздушной обороны. По его словам, цель состоит в том, чтобы помочь Украине в применении многоуровневого, интегрированного подхода в сфере ПВО. Он в очередной раз заверил, что США передадут Украине системы Patriot, несмотря на протесты России.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В прошлую среду генерал армии США в отставке Марк Хертлинг предупредил, что в случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения эксплуатации.