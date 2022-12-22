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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
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Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

Выступление Зеленского в Конгрессе сочли двухпартийным мазохизмом Cliff Owen/ТАСС
«Наряд Владимира Зеленского можно сравнить с имиджем управляющего стриптиз-клубом, а его заявления в Конгрессе – унизительный сценарий для величайшей страны в мире». Так Fox News описывает результаты визита президента Украины в Вашингтон. Однако другие СМИ констатируют: Джо Байден не готов потакать всем амбициям Зеленского, опасаясь эскалации конфликта с Россией и распада НАТО.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Где искать равноправие в треугольнике Россия – Китай – США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве. Подробности...

Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...
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Началась тотальная зачистка консервативной Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Подробности...
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    Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

    Выступление Зеленского в Конгрессе сочли двухпартийным мазохизмом
    		   22 декабря 2022, 12:38
    Фото: Cliff Owen/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    «Наряд Владимира Зеленского можно сравнить с имиджем управляющего стриптиз-клубом, а его заявления в Конгрессе – унизительный сценарий для величайшей страны в мире». Так Fox News описывает результаты визита президента Украины в Вашингтон. Однако другие СМИ констатируют: Джо Байден не готов потакать всем амбициям Зеленского, опасаясь эскалации конфликта с Россией и распада НАТО.

    Несмотря на улыбки, рукопожатия и новый пакет военной помощи на 1,8 млрд долларов, Владимир Зеленский и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к поставкам передовых вооружений, которые Джо Байден не хочет предоставлять Украине. Об этом пишет издание The Washington Post, напоминая о желании офиса Зеленского получить от Конгресса на следующий год 45–47 млрд долларов.

    «Цель Зеленского заключалась в том, чтобы получить более мощное оружие, повышающее способность Украины начать крупное наступление против укрепившихся российских войск. Но есть мало признаков того, что он преуспел в этом. Единство в борьбе с Москвой не означает, что Вашингтон и Киев идут в ногу», – пишут авторы WP.

    В другом материале газета указывает на финансовые разногласия между республиканцами и демократами: «Конгресс готов выделить на этой неделе новые расходы на Украину в размере 45 млрд долларов. Тем не менее несколько республиканцев в Палате представителей раскритиковали пакет помощи и визит Зеленского. Республиканец Чип Рой из Техаса назвал обращение украинского президента к Конгрессу «политическим театром».

    «Зеленский наверняка получит кое-что, но не все из того, что он хочет. Администрация Байдена по-прежнему отказывается поставлять оружие большей дальности, которое может нанести удар вглубь территории России и потенциально вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с ней», – добавляет в свою очередь The New York Times. Отмечая риски финансирования украинской кампании, NYT напоминает, что тема поддержки Украины становится все менее популярной среди американцев:

    «Появляется все больше свидетельств того, что американцы с обеих сторон устали от продолжающегося конфликта. Некоторые демократы слышали от избирателей, что они ставят под сомнение вливания помощи и требуют от представителей администрации Байдена сказать, как, по их мнению, закончится конфликт и когда».

    При этом новая тактика ВС России, используемая генералом Сергеем Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – цитирует NYT мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.

    Поэтому вопрос о мирном урегулировании конфликта на Украине становится болезненным для официальных лиц США, пишет Politico: «Поддержка войны не может продолжаться бесконечно, если не предпринимать ощутимых шагов по окончанию конфликта дипломатическим путем. Но Украина чувствует себя лучше, чем ожидалось. Поэтому публичная линия заключается в том, что содержание сделки с Россией должны определять украинцы».

    Еще одна проблема – это нежелание Европы слишком сильно вовлекаться в конфликт с Россией из-за возможных поставок дальнобойного оружия в интересах ВСУ. «Байден защищал свое нежелание предоставить Украине все современное вооружение, объясняя это тем, что предоставление ракет большей дальности рискует создать напряженность в отношениях между США и Европой, в том числе внутри НАТО», – констатирует Bloomberg.

    «Идея о том, что мы дадим Украине вооружения, которые фундаментально отличаются от ранее поставленных, может в перспективе привести к распаду НАТО и Европейского союза. Поэтому мы собираемся дать Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя и иметь возможность преуспевать на поле боя», – цитирует издание слова Байдена.

    В то же время один из самых популярных ведущих Такер Карлсон в эфире Fox News счел визит Зеленского в Белый дом унизительным, а его выступление в Конгрессе – двухпартийным мазохизмом: «В Белый дом приехал президент Украины, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал».

    «Цель визита Зеленского в Вашингтон заключалась не в том, чтобы сделать мир более стабильным. Смысл был в том, чтобы заискивать перед менеджером украинского стриптиз-клуба и вручать ему миллиарды долларов из нашей рушащейся экономики. Трудно представить более унизительный сценарий для величайшей страны на земле», – полагает телеведущий.

    «Это был двухпартийный мазохизм. Зеленский, надев свитер, затем требовал деньги в Конгрессе и нагло призвал считать это не благотворительностью, а инвестициями. Но какой в этом смысл? У нас исторический долг перед Украиной? Есть ли у нас историческая вражда с несоветской Россией? Нет и еще раз нет. Неужели мы настолько не уважаем свою страну, чтобы аплодировать этому? Что не так с нами? Что не так с нашими руководителями?» – риторически резюмировал телеведущий Fox News.

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