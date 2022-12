Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне 22 декабря 2022, 12:38

Текст: Олег Исайченко

«Наряд Владимира Зеленского можно сравнить с имиджем управляющего стриптиз-клубом, а его заявления в Конгрессе – унизительный сценарий для величайшей страны в мире». Так Fox News описывает результаты визита президента Украины в Вашингтон. Однако другие СМИ констатируют: Джо Байден не готов потакать всем амбициям Зеленского, опасаясь эскалации конфликта с Россией и распада НАТО. Несмотря на улыбки, рукопожатия и новый пакет военной помощи на 1,8 млрд долларов, Владимир Зеленский и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к поставкам передовых вооружений, которые Джо Байден не хочет предоставлять Украине. Об этом пишет издание The Washington Post, напоминая о желании офиса Зеленского получить от Конгресса на следующий год 45–47 млрд долларов. «Цель Зеленского заключалась в том, чтобы получить более мощное оружие, повышающее способность Украины начать крупное наступление против укрепившихся российских войск. Но есть мало признаков того, что он преуспел в этом. Единство в борьбе с Москвой не означает, что Вашингтон и Киев идут в ногу», – пишут авторы WP. В другом материале газета указывает на финансовые разногласия между республиканцами и демократами: «Конгресс готов выделить на этой неделе новые расходы на Украину в размере 45 млрд долларов. Тем не менее несколько республиканцев в Палате представителей раскритиковали пакет помощи и визит Зеленского. Республиканец Чип Рой из Техаса назвал обращение украинского президента к Конгрессу «политическим театром». «Зеленский наверняка получит кое-что, но не все из того, что он хочет. Администрация Байдена по-прежнему отказывается поставлять оружие большей дальности, которое может нанести удар вглубь территории России и потенциально вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с ней», – добавляет в свою очередь The New York Times. Отмечая риски финансирования украинской кампании, NYT напоминает, что тема поддержки Украины становится все менее популярной среди американцев: «Появляется все больше свидетельств того, что американцы с обеих сторон устали от продолжающегося конфликта. Некоторые демократы слышали от избирателей, что они ставят под сомнение вливания помощи и требуют от представителей администрации Байдена сказать, как, по их мнению, закончится конфликт и когда». При этом новая тактика ВС России, используемая генералом Сергеем Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – цитирует NYT мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса. Поэтому вопрос о мирном урегулировании конфликта на Украине становится болезненным для официальных лиц США, пишет Politico: «Поддержка войны не может продолжаться бесконечно, если не предпринимать ощутимых шагов по окончанию конфликта дипломатическим путем. Но Украина чувствует себя лучше, чем ожидалось. Поэтому публичная линия заключается в том, что содержание сделки с Россией должны определять украинцы». Еще одна проблема – это нежелание Европы слишком сильно вовлекаться в конфликт с Россией из-за возможных поставок дальнобойного оружия в интересах ВСУ. «Байден защищал свое нежелание предоставить Украине все современное вооружение, объясняя это тем, что предоставление ракет большей дальности рискует создать напряженность в отношениях между США и Европой, в том числе внутри НАТО», – констатирует Bloomberg. «Идея о том, что мы дадим Украине вооружения, которые фундаментально отличаются от ранее поставленных, может в перспективе привести к распаду НАТО и Европейского союза. Поэтому мы собираемся дать Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя и иметь возможность преуспевать на поле боя», – цитирует издание слова Байдена. На эту тему В то же время один из самых популярных ведущих Такер Карлсон в эфире Fox News счел визит Зеленского в Белый дом унизительным, а его выступление в Конгрессе – двухпартийным мазохизмом: «В Белый дом приехал президент Украины, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал». «Цель визита Зеленского в Вашингтон заключалась не в том, чтобы сделать мир более стабильным. Смысл был в том, чтобы заискивать перед менеджером украинского стриптиз-клуба и вручать ему миллиарды долларов из нашей рушащейся экономики. Трудно представить более унизительный сценарий для величайшей страны на земле», – полагает телеведущий. «Это был двухпартийный мазохизм. Зеленский, надев свитер, затем требовал деньги в Конгрессе и нагло призвал считать это не благотворительностью, а инвестициями. Но какой в этом смысл? У нас исторический долг перед Украиной? Есть ли у нас историческая вражда с несоветской Россией? Нет и еще раз нет. Неужели мы настолько не уважаем свою страну, чтобы аплодировать этому? Что не так с нами? Что не так с нашими руководителями?» – риторически резюмировал телеведущий Fox News.