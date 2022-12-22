Байден: США и Европа не стремятся к войне с Россией и третьей мировой

Президент США Байден: Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой

Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам Байдена, Соединенные Штаты и страны Европы якобы не хотят войны с Россией, они также не хотят третьей мировой войны. Он выразил мнение, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя, передает ТАСС.

Президент США признался, что провел несколько сотен часов с глазу на глаз с европейскими союзниками Вашингтона и главами государств этих стран, доказывая, почему продолжать поддерживать Украину якобы в их интересах. Как считает глава американской администрации, лидеры европейских государств якобы полностью понимают это.

Вместе с этим Байден отметил, что есть перспектива раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира по вопросу передачи Украине ряда вооружений, которые принципиально отличаются от того, что уже поставляется Киеву. По его словам, союзники собираются предоставлять Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя и добиться успеха на поле боя.

Президент США также сообщил, что перед началом специальной военной операции (СВО) России на Украине Вашингтон оказал Киеву огромную помощь в сфере безопасности. По его словам, США дали Украине то, в чем они нуждались, когда им нужно было защищаться. Байден не привел подробностей на этот счет.

Он подтвердил, что объем предоставленной Киеву помощи от США с конца февраля превысил 21 млрд долларов. Байден подчеркнул, что США сосредоточены на работе с союзниками и партнерами для наращивания потенциала Украины в четырех ключевых областях – ПВО, современных артиллерийских системах, бронетехнике и боеприпасах.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине комплексы Patriot. При этом Байден не увидел риска эскалации из-за передачи комплексов Patriot Украине.