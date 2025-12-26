Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой.
Балицкий в своем Telegram-канале отметил: «Урегулировали с Эллой Александровной проблемные вопросы, которые были поводом тиражирования недостоверной информации вокруг наших взаимоотношений в отдельных СМИ». Он выразил благодарность Памфиловой за конструктивный диалог и подчеркнул взаимопонимание по всем обсуждённым темам.
Ранее Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения Балицким члена запорожского избиркома.
Политолог Евгений Минченко сказал газете ВЗГЛЯД, что если губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», то его могут ждать очень неприятные сюрпризы.