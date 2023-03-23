Россию признали защитником многополярного мира

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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
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Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Россию признали защитником многополярного мира

    Сближение России и Китая открыло второй этап создания нового миропорядка
    Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров
    		  
    23 марта 2023, 21:30
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина обозначил второй этап формирования многополярного мира. При этом США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.

    Встреча президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина еще раз показала: Западу не удалось достичь целей по изоляции России. Об этом сказал Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола на тему: «Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие».

    По его словам, невозможно заставить все государства соблюдать правила, навязываемые Западом. К тому же эти правила нигде не прописаны, и любую страну можно объявить нарушителем. Поэтому Пекин также выступает против так называемого порядка, основанного на правилах.

    При этом создание контуров нового миропорядка – это общая цель для России и Китая, которая соответствует интересам многих других акторов, подчеркнул Александр Асафов, модератор дискуссии, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва». По его словам, большинство стран мира заинтересованы в построении мира, «основанного на справедливости и взаимном сотрудничестве».

    «Мы видим финал гегемонии Запада и разрушение навязанных им конструкций мироустройства. Не в последнюю очередь этому способствует то, что многие страны видят в президенте России надежного партнера», – добавил он. Аналитик также напомнил, что Путин и Си подписали два важных совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. «Мир оказался в шоке от встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Визит китайского лидера в Москву в условиях СВО и международной напряженности знаменателен. Он играет такую же роль, какую сыграл визит Мао Цзэдуна в СССР в 1949 году.

    Тогда было подписано важнейшее соглашение о мире и дружбе между СССР и Китаем», – отметил Андрей Островский, профессор кафедры новой и новейшей истории стран Азии и Африки МПГУ.

    При этом само по себе сближение России и Китая открыло второй этап создания многополярного мира. «Теперь ждем присоединение к нам других государств. Мы можем увидеть трансформацию БРИКС – точно добавятся новые буквы», – уверен политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. «Кроме того, визит Си и движение к многополярному миру должно стать такой яркой оплеухой американцам. Англосаксы фактически проиграли нынешнюю экономическую войну и проигрывают идеологическую», – отметил Баширов.

    Он напомнил, что сам Си в своей авторской статье для «Российской газеты» заявил: Китай и Россия твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.

    В то же время навязываемый Западом вариант миропорядка не приемлет не только Азия, но и Латинская Америка, добавил Глеб Кузнецов. «Для глобального Юга важен не только собственный суверенитет, но и интеграция в единое пространство. Ему нужны открытые торговые границы. При этом Латинская Америка не хочет вступать в военные блоки, выбирать сторону в конфликтах или участвовать в санкционном давлении», – заметил он.

    Параллельно с этим страны Африки также относятся с возмущением к изоляции России. «Они воспринимают это как выпады против себя, поскольку ограничения тормозят развитие африканских стран. Потому политика Запада вызывает в Африке отторжение», – пояснил Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.

    «Стабильность, мир, справедливость, укрепление государственности – в этих ценностях мы совпадаем. В ближайшие 10 лет Африка, можно сказать, будет центром экономического роста. Она все еще остается континентом с очень быстрым темпом роста населения, она является ключевым поставщиком критически важных полезных ископаемых. Африка будет привлекать внимание динамикой своего развития, в этом будет ее преимущество», – добавил он.

    Между тем, как считают эксперты, Запад уже осознал неизбежность появления многополярного мира, но будет всячески мешать его созданию. По словам доцента МГУ Бориса Межуева, США теряют международное лидерство, Америка не может привести к некоему повиновению большую часть мира.

    «То, что сейчас происходит – альтернативная версия событий, которые могли бы произойти в 70-е годы, если бы Россия и Китай не поссорились. Тогда США удалось сманеврировать и подружиться с Китаем. Сейчас же возникает мир, в котором многое будет зависеть от Китая, стран Латинской Америки, Ближнего Востока. Россия в создании этого мира играет роль защитника», – заключил Межуев.

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