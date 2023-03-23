Россию признали защитником многополярного мира

Сближение России и Китая открыло второй этап создания нового миропорядка

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина обозначил второй этап формирования многополярного мира. При этом США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина еще раз показала: Западу не удалось достичь целей по изоляции России. Об этом сказал Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола на тему: «Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие».

По его словам, невозможно заставить все государства соблюдать правила, навязываемые Западом. К тому же эти правила нигде не прописаны, и любую страну можно объявить нарушителем. Поэтому Пекин также выступает против так называемого порядка, основанного на правилах.

При этом создание контуров нового миропорядка – это общая цель для России и Китая, которая соответствует интересам многих других акторов, подчеркнул Александр Асафов, модератор дискуссии, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва». По его словам, большинство стран мира заинтересованы в построении мира, «основанного на справедливости и взаимном сотрудничестве».

«Мы видим финал гегемонии Запада и разрушение навязанных им конструкций мироустройства. Не в последнюю очередь этому способствует то, что многие страны видят в президенте России надежного партнера», – добавил он. Аналитик также напомнил, что Путин и Си подписали два важных совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. «Мир оказался в шоке от встречи Путина и Си Цзиньпина.

Визит китайского лидера в Москву в условиях СВО и международной напряженности знаменателен. Он играет такую же роль, какую сыграл визит Мао Цзэдуна в СССР в 1949 году.

Тогда было подписано важнейшее соглашение о мире и дружбе между СССР и Китаем», – отметил Андрей Островский, профессор кафедры новой и новейшей истории стран Азии и Африки МПГУ.

При этом само по себе сближение России и Китая открыло второй этап создания многополярного мира. «Теперь ждем присоединение к нам других государств. Мы можем увидеть трансформацию БРИКС – точно добавятся новые буквы», – уверен политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. «Кроме того, визит Си и движение к многополярному миру должно стать такой яркой оплеухой американцам. Англосаксы фактически проиграли нынешнюю экономическую войну и проигрывают идеологическую», – отметил Баширов.

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Он напомнил, что сам Си в своей авторской статье для «Российской газеты» заявил: Китай и Россия твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.

В то же время навязываемый Западом вариант миропорядка не приемлет не только Азия, но и Латинская Америка, добавил Глеб Кузнецов. «Для глобального Юга важен не только собственный суверенитет, но и интеграция в единое пространство. Ему нужны открытые торговые границы. При этом Латинская Америка не хочет вступать в военные блоки, выбирать сторону в конфликтах или участвовать в санкционном давлении», – заметил он.

Параллельно с этим страны Африки также относятся с возмущением к изоляции России. «Они воспринимают это как выпады против себя, поскольку ограничения тормозят развитие африканских стран. Потому политика Запада вызывает в Африке отторжение», – пояснил Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.

«Стабильность, мир, справедливость, укрепление государственности – в этих ценностях мы совпадаем. В ближайшие 10 лет Африка, можно сказать, будет центром экономического роста. Она все еще остается континентом с очень быстрым темпом роста населения, она является ключевым поставщиком критически важных полезных ископаемых. Африка будет привлекать внимание динамикой своего развития, в этом будет ее преимущество», – добавил он.

Между тем, как считают эксперты, Запад уже осознал неизбежность появления многополярного мира, но будет всячески мешать его созданию. По словам доцента МГУ Бориса Межуева, США теряют международное лидерство, Америка не может привести к некоему повиновению большую часть мира.

«То, что сейчас происходит – альтернативная версия событий, которые могли бы произойти в 70-е годы, если бы Россия и Китай не поссорились. Тогда США удалось сманеврировать и подружиться с Китаем. Сейчас же возникает мир, в котором многое будет зависеть от Китая, стран Латинской Америки, Ближнего Востока. Россия в создании этого мира играет роль защитника», – заключил Межуев.

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