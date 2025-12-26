Курского экс-депутата Васильева осудили за хищения на фортификациях

Tекст: Алексей Дегтярёв

Васильев признан виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере при использовании служебного положения, передает ТАСС.

Ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также назначен штраф в 800 тыс. рублей. Кроме того, ему ограничили свободу на один год.

Суд также полностью удовлетворил иск Корпорации развития Курской области о взыскании с Васильева и ранее осужденного руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского свыше 152 млн рублей.

Речь идет о хищении средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений.

Ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций в Курской области и принес публичные извинения жителям Курска.