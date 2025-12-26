Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Курского экс-депутата Васильева осудили за хищения на фортификациях
Ленинский райсуд Курска приговорил бывшего депутата Максима Васильева к колонии за крупное хищение средств, выделенных на строительство фортификаций, сообщили в пресс-службе судов региона.
Васильев признан виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере при использовании служебного положения, передает ТАСС.
Ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также назначен штраф в 800 тыс. рублей. Кроме того, ему ограничили свободу на один год.
Суд также полностью удовлетворил иск Корпорации развития Курской области о взыскании с Васильева и ранее осужденного руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского свыше 152 млн рублей.
Речь идет о хищении средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений.
Ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций в Курской области и принес публичные извинения жителям Курска.