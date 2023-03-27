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Власти Израиля стали обсуждать возможность приостановки судебной реформы
Ynet не исключил объявления Нетаньяху о приостановке судебной реформы в Израиле
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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы на фоне массовых протестов в стране, заявили источники в кабмине.
Нетаньяху в Иерусалиме проводит консультации с партнерами по коалиции, большинство из которых выступают за приостановку реформы. Однако ее главный идеолог – министр юстиции Ярив Левин – пригрозил уйти в отставку, если власти примут подобное решение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.
Arutz Sheva заявил, что комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях законопроекта об изменении состава комиссии по отбору судей, передает ТАСС.
Позднее портал сообщил, что комитет одобрил законопроект, согласно которому верховный суд не будет уполномочен проводить пересмотр назначений министров.
Keshet 12 сообщает, что более 600 тыс. израильтян участвуют в демонстрациях по всей стране.
Акция протеста в Тель-Авиве собрала более 100 тыс. человек. Участники установили на шоссе Аялон несколько палаток. Начались столкновения демонстрантов с полицией, передает 13tv.co.il.
Напомним, в Израиле не утихают многотысячные протесты против судебной реформы. Новую волну акций протеста вызвало решение Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта, который выступил с призывом приостановить реформу.
Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой
Путин: Украинскую технику перевозят по ночам, какие-то цели удается достать, какие-то – нет
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Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то – нет, но такая задача есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
«Что-то удается сделать нашим военным, что-то – нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ.
В Британии раскрыли потери ВСУ в Артемовске
Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске
В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ.
Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР.
Житель Гуляйполя застрелил солдата ВСУ
Рогов: Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными
Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, один из боевиков ВСУ пытался избить местного жителя, но тот забрал у военного оружие, убил его и ранил еще троих его сослуживцев, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, обвинив местного жителя в пророссийских взглядах.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области.
Российские конструкторы получили прототип новейшего украинского БПЛА
Рогов: Прототип нового украинского беспилотника изучат в Запорожской области
Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА «Лелека-100», передан российским конструкторам для изучения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, был получен и передан российским конструкторам прототип модифицированной версии нового украинского еще не запущенного в массовое производство беспилотника, созданного на основе «Лелека-100», передает РИА «Новости».
По его словам, эксперты уже преступили к всестороннему изучению характеристик аппарата.
«Лелека-100» и А1-СМ «Фурия» – разведывательные дроны, принятые на вооружение украинской армией. По заявленным характеристикам размах крыльев «Фурии» составляет 2050 миллиметров, размах крыльев «Лелеки-100» –1980 миллиметров.
Ранее российский зенитчик сообщил, что у Украины почти не осталось ударных дронов.
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
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Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
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Роскосмос нашел способ вернуть оборудование ExoMars из Европы
Роскосмос и ЕКА нашли способ возврата оборудования друг другу
Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план по взаимному возврату российского и европейского оборудования несостоявшейся миссии ExoMars-2022, сообщили в российской госкорпорации.
По сообщению госкорпорации, Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии ExoMars-2022, передает РИА «Новости».
В Роскосмое добавили, что специалисты, в том числе российские, на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине уже приступили к необходимым работам для подготовки к возвращению российского десантного модуля с посадочной платформой и научных приборов.
Напомним, 12 июля ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
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Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
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Трамп похвастался передачей Украине «Джавелинов»
Трамп поставил себе в заслугу «остановку» проекта «Северный поток – 2» и передачу Киеву «Джавелинов»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он «остановил» реализацию проекта «Северный поток – 2» и дал Украине «сотни и сотни» ПТРК «Джавелин» (Javeline).
По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама посылал украинцам не оружие, а «подушки». «Потом они говорили: «Ты видел, что эти «Джавелины» сделали с их танками?» Это не было красивым зрелищем, но это я дал им их», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
При этом, как заявил Трамп на митинге своих сторонников в Техасе, нынешний глава американского государства Джо Байден, став президентом, снял санкции, которые мешали «Северному потоку – 2». По мнению Трампа, газопровод заработал бы, если бы не конфликт на Украине.
Трамп отверг утверждения «какого-то идиота», что был «мягок с Россией». По версии Трампа, российский лидер Владимир Путин якобы говорил, что если Трамп таков, когда «мягок», ему «не хотелось бы видеть» Трампа, когда тот «жесток».
Напомним, Трамп заявил, что при администрации Байдена США превратились в «банановую республику».
Путин ответил на вопрос о том, впадает ли Россия в зависимость от Китая
Путин: О зависимости России от Китая говорят завистники
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Президент России Владимир Путин заявил, что о зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники. По словам главы государства, зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.
В программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин заявил президенту России, что на фоне успешного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву существует много скептиков, которые утверждают, что Россия впадает в зависимость от Китая.
«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. У нас, знаете, сейчас не буду некоторые вещи воспроизводить, о которых мы говорили», – передает РИА «Новости» ответ Путина.
По его словам, на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот.
«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» сообщил, что главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине.
До этого издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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В России зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни
Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России – на 2,66 года
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По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года против 70,1 года в 2021 году. Годовой прирост в 2,66 года стал максимальным с 1990-х годов, следует из данных Росстата.
По данным Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов, пишет РБК.
Отмечается, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году – еще на 1,4 года.
По сравнению с 2019 годом уровень смертности поднялся до высокой отметки: он вырос на 19 процентов и 36 процентов соответственно. В 2022 году тенденция изменилась в лучшую сторону, однако все равно осталась на шесть процентов выше допандемийной отметки.
Научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов отметил, что в среднем по России продолжительность жизни женщин выросла за год больше, чем у мужчин. Показатель для женщин увеличился на 3,3 года, до 77,8, а для мужчин – на 2 года, до 67,6, следует из данных Росстата. «В среднем по России ожидаемая продолжительность жизни женщин выросла за год на 1,2 года больше, чем у мужчин. Но в ряде регионов эта разница была намного значительнее и достигала иногда 3,5 лет», – полагает эксперт.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году планируют увеличить до 73,18 года.
Названа причина взрыва в Тульской области
Правоохранительные органы заявили, что причиной взрыва в Тульской области стал беспилотник
Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, сообщили в правоохранительных органах.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой, передает ТАСС.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву самолет подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги, сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что самолет возвращается в аэропорт вылета, передает ТАСС.
Ранее самолет, следовавший из Владивостока в Москву, вынужденно приземлился в Иркутске. Airbus A330-343X экстренно приземлилось в Иркутске по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе).
На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.
Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
Эксперт указал на беспрецедентное вовлечение США в украинский кризис
Военный эксперт Дандыкин: США тратят на Украину гигантские средства даже с поправкой на коррупцию
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ВСУ получают беспрецедентную военную помощь от США, а НАТО во главе с Вашингтоном полноценно участвуют в украинском конфликте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал годовщину начала непрерывных военных поставок из стран НАТО на Украину.
Ровно год назад, в конце марта 2022 года, Украина получила первую часть крупнейшего пакета военной помощи киевскому режиму. С тех пор США приняли более тридцати подобных документов о военном снабжении киевского режима. Поставлено вооружений и боеприпасов на десятки миллиардов долларов.
«На вооружение ВСУ выделены огромные средства. Поток оружия идет постоянно. Транспортники в Польше разгружаются ежедневно. Также поставки идут через Румынию и другие страны. Я не исключаю, что сейчас США накачивают украинские военные структуры оружием для весеннего контрнаступления», – говорит Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.
Собеседник также отметил, что значительная доля выделяемых Штатами средств оседает внутри страны. «Но даже с учетом коррупции и расходов на лоббизм, затраты США на Украину – гигантские», – добавил он.
Если говорить о темпах выделения средств, то они также беспрецедентны, причем это касается не только США, но и остальных стран НАТО. Тем не менее главенствующую роль в этом кризисе играет именно Вашингтон. В Белом доме хоть и заявляют, что США якобы «не являются стороной конфликта», но затраты США на украинскую кампанию доказывают обратное. Штаты воюют с Россией, используя украинцев лишь в качестве живой силы.
Кроме того, поставки летального оружия со стороны Вашингтона начались задолго до СВО. То же самое касается создания военной инфраструктуры на огромной территории от Яворовского полигона во Львовской области до баз в Очакове в Николаевской области.
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин назвал страны Запада главными зачинщиками и подстрекателямии конфликта на Украине. «Вооруженный конституционный переворот [в 2014 году] – с этого все началось, – сказал глава государства. – Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
Напомним, в середине марта 2022 года власти США одобрили первые пакеты так называемой военной помощи Украине. Сперва речь шла о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, а также противотанковых ракет Javelin.
В марте прошлого года президент США Джо Байден выступил с телеобращением, в котором призвал Конгресс утвердить пакет военной помощи Украине на 12 млрд долларов. Позже в мае пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США поставляли вооружения Киеву еще до начала СВО. По его словам, США и их союзники тренировали украинских солдат годами, и теперь они успешно показывают свои навыки на поле боя.
В том же месяце Байден подписал закон о поставках Украине военной помощи по ленд-лизу. Документ наделил президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества «для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей».
В феврале текущего года стало известно, что годовые затраты США на Украину составили 75,5 млрд долларов. По данным издания The Hill, на военную помощь ушло 29,3 млрд долларов. Еще 45 миллиардов Вашингтон направил «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и способности справиться с гуманитарным кризисом». 1,9 млрд ушло на гуманитарную помощь.
Издание также оценило траты на конкретные вооружения, поставленные Украине. В частности, каждая РСЗО HIMARS стоит четыре миллиона (далее все цены – в долларах), одна ракета к ней – 100 тысяч. В общей сложности США направили ВСУ 20 таких систем, напоминает «Коммерсант».
Кроме того, Украина получит 31 американский танк Abrams, каждый из которых стоит 10 млн. Помимо этого Вашингтон поставил Киеву свыше 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, более 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, 13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, батарею ПВО Patriot, 20 вертолетов МИ-17, 700 дронов Switchblade и 1,8 тыс. дронов Phoenix Ghost, 38 систем HIMARS, 109 БМП Bradley.
Минобороны: Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области
Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска, заявили в Минобороны России.
Уточняется, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, в которую входят зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», обеспечивает надежное прикрытие с данного направления, передает РИА «Новости».
«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации»,– добавили в МО РФ.
В итоге беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой.