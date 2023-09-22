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    22 сентября 2023, 11:30

    Ядерная сделка Израиля и саудитов изменит Ближний Восток

    Ядерная сделка Израиля и саудитов изменит Ближний Восток
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool/File Foto

    Tекст: Андрей Резчиков

    Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что если Иран получит ядерную бомбу, то такое оружие должно быть и у Эр-Рияда. Возможности Саудовской Аравии позволяют ей приобрести все необходимое, в том числе средства доставки. Кроме того, появление у саудовцев ядерной программы одобряют Израиль и США. Когда стоит ждать появления новой ядерной державы?

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман допустил появление у Саудовской Аравии ядерной бомбы, если такое оружие получит Иран. В интервью каналу Fox News кронпринц подчеркнул, что негативно относится к стремлению некоторых стран получить ядерную боеголовку. Он назвал это «плохим шагом», подчеркнув, что мир «не должен увидеть еще одну Хиросиму».

    По словам кронпринца, странам нет нужды получать ядерное оружие, поскольку они не смогут его применить. Однако, продолжил он, если та или иная страна применит ядерное оружие, она вступит в войну с остальным миром.

    Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене против движения «Ансар Аллах» (хуситы). В начале следующего года королевство разорвало дипотношения с Ираном после нападений на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде. В марте этого года Тегеран и Эр-Рияд при посредничестве Китая договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств.

    По данным газеты The Wall Street Journal, по поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху специалисты по ядерной безопасности начали сотрудничать со своими американскими коллегами, чтобы способствовать реализации саудовской ядерной программы. В понедельник, по данным источников газеты в Израиле, этот вопрос Нетаньяху обсудил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Израилю прежде всего нужны твердые гарантии безопасности вне зависимости от типа программы, которую будет реализовывать Эр-Рияд, но Байден пока не одобрил ни один из сценариев развития ситуации.

    По данным газеты, в ходе тайных переговоров стороны не достигли соглашения, но если это произойдет, то можно говорить о резком изменении политики Израиля и США, которые десятилетиями не допускали обогащения урана на Ближнем Востоке. Израиль и Саудовская Аравия, а также другие арабские государства разделяют взаимную враждебность по отношению к Ирану – шиитскому государству и частому сопернику саудовцев.

    «Саудовская Аравия ведет речь о построении гражданской ядерной инфраструктуры, атомных электростанций. Но многим понятно, что где гражданская инфраструктура, там и военная. С этого начинал Иран 20 лет назад», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Израилю для выживания нужно очень тесное сотрудничество с Саудовской Аравией.

    Если Израиль передаст Эр-Рияду ядерные технологии, то перейдет на новый уровень существования.

    В случае подписания такого договора, Государство Израиль впервые с 1947 года приобретет мировую и ближневосточную легитимацию», – указал эксперт.

    По его словам, не все в Израиле готовы на подобное сотрудничество с Эр-Риядом и пытаются отговорить Нетаньяху от передачи ядерных технологий саудитам. «На Ближнем Востоке есть негласная договоренность, что ни одно государство в регионе не овладеет ядерным оружием без разрешения Израиля. США в первую очередь консультируются по этому вопросу с Израилем, который сегодня является единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим таким оружием. Поэтому пока Нетаньяху остается премьер-министром, Израиль, скорее всего, даст добро на овладение Саудовской Аравией ядерным оружием», – говорит Ципис.

    Кроме того, сотрудничество с Саудовской Аравией может положить конец палестино-израильскому конфликту, что снизит нагрузку на армию страны и спецслужбы. «Это повысит уровень жизни в Израиле.... Иран не сможет справиться с коалицией в лице Израиля и Саудовской Аравии, поэтому сейчас ускоряет свою программу по обогащению урана для получения ядерного оружия. Тегеран хочет успеть до того, как Израиль придет к соглашению с саудитами и объявит о создании военно-политической коалиции», – добавил собеседник, напомнив, что на днях Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые следили за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе.

    «У Ирана есть технические возможности обогащать уран практически до любой концентрации. Это относительно современные газовые центрифуги – реплики европейских и советских образцов середины 80-х – начала 90-х годов. Такие центрифуги позволяют получать оружейный уран-235, который можно использовать в энергетических ядерных установках, либо для наработки в реакторе оружейного плутония для создания ядерных боезарядов», – говорит Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

    От производства и получения собственного ядерного оружия Тегеран останавливают только политические аргументы, «которые могут исчезнуть или получить иную трактовку теми, кто принимает решения в Иране». Тем не менее конвертация мирной ядерной программы в военную – это серьезный технический процесс. Как пояснил Анпилогов, для этого необходимо создать серьезное производство, «но в целом все необходимые компоненты по отдельности уже находятся в распоряжении Тегерана». «Это как конструктор «Лего», из которого нужно собрать домик, на котором будет значок термоядерной бомбы», – указал собеседник.

    Анпилогов считает, что если Саудовская Аравия все-таки решит обзавестись своей ядерной программой, то она это сделает, причем это же касается приобретения любых средств доставки таких вооружений. «Такую задачу решил более бедный Пакистан. Технологии скупались по всему миру, в том числе у Франции, ЮАР и Китая. Если политическое руководство принимает решение создать ядерное оружие, то международных механизмов удержать страну от этого, кроме физического уничтожения, что было сделано с Ираком, нет. Как только Зеленский выступил на конференции в Мюнхене с идиотской речью, России пришлось начинать СВО, потому что нацисты с ядерным оружием у наших границ – это не тот сценарий, который необходим РФ», – указал Анпилогов.

    Эксперт убежден, что если бен Сальман примет решение по ядерной программе, то она появится. «По времени это может занять 5-10 лет. Но после этого ядерное оружие будет создано», – пояснил собеседник.

    Ципис напомнил, что когда Иран только начал развивать свою ядерную программу, Эр-Рияд открыто предупредил о возможностях купить оружие массового уничтожения и средства доставки.

    «Саудовская Аравия может банально приобрести ядерное оружие. Им не нужны многолетние работы и постройка инфраструктуры по обогащению урана.

    Среди возможных продавцов они называли в том числе Россию, Францию, Пакистан, Индию, Китай и даже КНДР», – напомнил эксперт.

    В свою очередь профессор Дипломатической академии МИД России, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов уверен, что дальше слов дело не пойдет, бен Сальман хочет заработать политические очки. «Саудовская Аравия не собирается воевать с Ираном. Заявление наследного принца – это чистая демагогия, заявление на публику. Наоборот, Эр-Рияд сейчас помирился с Тегераном и собирается развивать отношения. Волноваться и переживать по этому поводу нужно только Израилю, потому что Иран называет его «пятном на карте», – сказал Вавилов.

    «Пока это только заявление. Я бы не переоценивал его. Но определенный риск эскалации ситуации на Ближнем Востоке, конечно, существует. США ведут свою игру и пытаются манипулировать ситуацией. Более того, они противоречат сами себе, потому что незадолго до этого собирались создавать единую систему железнодорожной связи с Индией, а этот проект трудно вообразим без Ирана и Саудовской Аравии. Поэтому здесь идет политическая игра», – добавляет Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Впрочем, собеседник согласен, что Саудовская Аравия может заполучить ядерное оружие без поддержки Израиля и США. «Саудовская Аравия настолько богата, что в состоянии все сделать сама. Это просто квалификация и технологии, никакого научного секрета здесь нет. Другое дело, что Израиль уже, судя по всему, обладает ядерным оружием. Поэтому в пику Ирану здесь может быть самое разное сотрудничество», – считает политолог.

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