Арабский мир приносит победу русскому миру

Эксперты указали на пять достижений России в ситуации вокруг Сирии

У России есть повод праздновать крупную внешнеполитическую победу. Один из важнейших союзников Москвы - Сирия - возвращается в Лигу арабских государств. Это означает не только провал стратегии Запада на Ближнем Востоке, не только крах лозунга «Асад должен уйти» - но и как минимум пять новых возможностей и достижений для нашей страны.

Гражданская война в Сирии продолжается почти 12 лет, и все эти 12 лет лозунг «Асад должен уйти» звучал из всех арабских столиц. Лидеры ближневосточных государств – и прежде всего главного из них, Саудовской Аравии – заявляли, что сирийский президент ответственен за многочисленные военные преступления и более нерукопожатен. Они ввели против него санкции, в ноябре 2011 года приостановили членство Сирии в ряде международных структур – включая основную из них, Лигу арабских государств (этакое межарабское ООН).



Однако сейчас этот лозунг меняется на «Асад должен вернуться». Как минимум в Лигу. 7 мая на экстренной встрече министров иностранных дел в Каире страны-члены Лиги договорились о том, чтобы «возобновить участие делегаций правительства Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета Лиги арабских государств.

И 19 мая – на ближайшем саммите Лиги, который пройдет в Саудовской Аравии – Асад вернется. «Когда принимающая страна, в данном случае Саудовская Аравия, отправит приглашение, он может приехать, если захочет», - заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.

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Понятно, что переход от «уйти» к «вернуться» произошел не за один день. К нему стороны шли несколько лет.

«Объединенные Арабские Эмираты еще 5 лет назад возобновили работу посольства в Дамаске. В прошлом году Асад совершил первый с начала войны официальный визит в ОАЭ. Затем примеру Эмиратов последовали Бахрейн и Оман. Ну а потом и Тунис. Наконец, Иран и Саудовская Аравия улаживают отношения, и это окончательно разряжает обстановку в регионе на фоне ослабления влияния в нем США и катастрофы, постигшей недавно Сирию. Землетрясение и сочувствие многострадальному сирийскому народу тоже сыграли роль», – поясняет политолог-ближневосточник Аббас Джума.

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Но лишь роль – на самом деле у процесса нормализации, за которым стоят прежде всего интересы Саудовской Аравии, были прежде всего прагматические причины. «Арабы поняли, что если они продолжат бойкотировать Сирию, то это лишь приведет к усилению влияния на Дамаск таких региональных стран как Иран и Турция. Поэтому сейчас, накануне саммита ЛАГ, было принято решение о возвращении Сирии к полноценному членству в Организации», - говорит политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Кронпринц Мохаммед бин Салман – де-факто лидер Саудовской Аравии и мечтающий стать лидером всего Ближнего Востока – не хотел дальше смотреть за тем, как изолированная Сирия, находящаяся в центре региона, все глубже и глубже подпадает под влияние Тегерана и Анкары. Конкурентов Эр-Рияда в борьбе за лидерство.

Безопасность и дипломатия



Казалось бы, эти межарабские ближневосточные разборки крайне далеки от России. Особенно сейчас, когда львиная доля внимания россиян прикована к идущей на Украине СВО и к российско-западному противостоянию. Однако на самом деле сирийские события помогают Москве победить и в первом, и во втором конфликте.

Во-первых, усиливается безопасность России. Процесс восстановления отношений между Дамаском и другими арабскими государствами является еще одним (наряду с сирийско-турецкой нормализацией) шагом в сторону завершения гражданской войны в Сирии. Где, напоминаем, до сих пор находится группировка ВКС РФ.

Ряд экспертов пророчили, что Запад, не способный атаковать российские войска на российских же территориях (включая Донбасс и Причерноморье) может соорудить военный конфликт вне этих территорий. В Приднестровье (где находятся российские миротворцы) – или в той же Сирии, где российские солдаты окажутся в жерновах ирано-американских столкновений. Это могло бы вынудить Генштаб и Минобороны перенаправить ресурсы с украинского на иные фронта, а значит ослабить натиск в рамках СВО.

Во-вторых, усиливаются дипломатические возможности нашей страны. И дело тут не только в том, что все признают правоту России, которая изначально поддержала Асада и тем самым заняла правильную сторону. «Арабские лидеры убедились, что планы о смене власти в Сирии не могут реализоваться. Американцы и их союзники, разрабатывавшие подобные планы, ошиблись в расчетах», - говорит Елена Супонина. Дело еще и в том, что Россия усиливает свою специфическую стратегию многовекторности.

Все эти годы Москва придерживалась в своей дипломатии правила «мы сотрудничаем с теми, кто готов сотрудничать с нами – и не сотрудничаем с одними нашими партнерами против других». Благодаря этой линии Россия смогла выстроить партнерство одновременно с рядом ближневосточных стран, которые конфликтуют друг с другом. С Турцией, Саудовской Аравией и Ираном – причем выстроить настолько хорошо, что каждое из этих государств так или иначе помогает Москве в рамках СВО.

Однако сирийский вопрос всегда был уязвимым местом данной стратегии.

Противники РФ играли на том, что Россия, помогая Асаду, помогает тем самым Ирану в его противодействии с Саудовской Аравией и отчасти с Турцией. Сейчас же, после нормализации саудовско-сирийских и начала нормализации турецко-сирийских отношений, это слабое место исчезает.

В-третьих, у Москвы появляются новые экономические возможности. После нормализации отношений между Дамаском и другими арабскими странами, после завершения сирийской гражданской войны встанет вопрос о восстановлении Сирии. Арабские партнеры могут дать деньги, но кто будет строить, восстанавливать промышленность, инфраструктуру? Да, там будут иранцы, китайцы – однако и российские компании, которые сейчас из-за санкций лишены доступа к международным контрактам, способны взять свою долю пирога.

В-четвертых, происходящие вокруг Сирии события стали серьезным ударом для Соединенных Штатов, раскритиковавших вердикт ЛАГ. «Мы не считаем что Сирия сейчас достойна вернуться в состав ЛАГ», – заявили в Госдепе.

Американские СМИ признают, что решение арабов «является свидетельством ослабления влияния США на Ближнем Востоке». «Американцы очень недовольны произошедшим. Большая группа из 40 отставных дипломатов и нынешних специалистов по Ближнему Востоку направила письмо администрации Байдена с критикой его политики и с предупреждением о том, что США теряют Сирию», – говорит Елена Супонина.

И дело даже не в том, что американские войска, оккупирующие часть сирийской территории, оказываются в изоляции. Дело в том, что арабы в очередной раз продемонстрировали то, что долгое время у них не было – суверенитет. Тот самый суверенитет, который позволяет той же Саудовской Аравии противостоять американскому давлению и (в своих интересах, конечно же) помогать Москве на нефтяном рынке.

«Арабы действуют сейчас все более и более самостоятельно, вопреки американскому давлению», - говорит Елена Супонина. И чем больше будет этого суверенитета, тем больше будет подобной помощи.

В-пятых – и это, пожалуй, самое важное – ситуация с Сирией является прецедентом и для ситуации вокруг Украины. Она разбивает миф о том, что западные санкции, давление и попытки изоляции могут являться чем-то постоянным.

«Асад так и не ушел, как многим хотелось и к чему многие призывали. Ну а раз так, значит надо договариваться. Арабы уважают силу», – говорит Аббас Джума. И примерно так будут рассуждать европейцы и даже американцы после того, как поймут, что Россия на Украине не проиграет.

Значительная часть европейской и американской элиты точно так же уважают силу и (по крайней мере, американцы) обладают значительной долей прагматизма для того, чтобы перейти от «должен уйти» к «нужно договариваться». Теперь уже не в Сирии, а на Украине. И это наверняка это произойдет раньше, чем через 12 лет.