Арабский мир приносит победу русскому миру

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8 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Россия построит мир будущего без Америки

Россия активно восстанавливает отношения со странами Глобального Юга, в том числе африканскими Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Наша планета переживает колоссальную трансформацию. «После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки», предупреждает глава Международного валютного фонда. Почему это происходит, как будет выглядеть мир будущего и какое место в нем займет Россия? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Мы напрасно думали, что победили фашизм

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
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Путин вернул Россию к исторической норме

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Эксперты указали на пять достижений России в ситуации вокруг Сирии
    Москва добилась важнейшей победы на Ближнем Востоке
    		  
    8 мая 2023, 13:40
    Фото: SANA/REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    У России есть повод праздновать крупную внешнеполитическую победу. Один из важнейших союзников Москвы - Сирия - возвращается в Лигу арабских государств. Это означает не только провал стратегии Запада на Ближнем Востоке, не только крах лозунга «Асад должен уйти» - но и как минимум пять новых возможностей и достижений для нашей страны.

    Гражданская война в Сирии продолжается почти 12 лет, и все эти 12 лет лозунг «Асад должен уйти» звучал из всех арабских столиц. Лидеры ближневосточных государств – и прежде всего главного из них, Саудовской Аравии – заявляли, что сирийский президент ответственен за многочисленные военные преступления и более нерукопожатен. Они ввели против него санкции, в ноябре 2011 года приостановили членство Сирии в ряде международных структур – включая основную из них, Лигу арабских государств (этакое межарабское ООН).

    Однако сейчас этот лозунг меняется на «Асад должен вернуться». Как минимум в Лигу. 7 мая на экстренной встрече министров иностранных дел в Каире страны-члены Лиги договорились о том, чтобы «возобновить участие делегаций правительства Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета Лиги арабских государств.

    И 19 мая – на ближайшем саммите Лиги, который пройдет в Саудовской Аравии – Асад вернется. «Когда принимающая страна, в данном случае Саудовская Аравия, отправит приглашение, он может приехать, если захочет», - заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.

    Добро пожаловать назад

    Понятно, что переход от «уйти» к «вернуться» произошел не за один день. К нему стороны шли несколько лет.

    «Объединенные Арабские Эмираты еще 5 лет назад возобновили работу посольства в Дамаске. В прошлом году Асад совершил первый с начала войны официальный визит в ОАЭ. Затем примеру Эмиратов последовали Бахрейн и Оман. Ну а потом и Тунис. Наконец, Иран и Саудовская Аравия улаживают отношения, и это окончательно разряжает обстановку в регионе на фоне ослабления влияния в нем США и катастрофы, постигшей недавно Сирию. Землетрясение и сочувствие многострадальному сирийскому народу тоже сыграли роль», – поясняет политолог-ближневосточник Аббас Джума.


    Но лишь роль – на самом деле у процесса нормализации, за которым стоят прежде всего интересы Саудовской Аравии, были прежде всего прагматические причины. «Арабы поняли, что если они продолжат бойкотировать Сирию, то это лишь приведет к усилению влияния на Дамаск таких региональных стран как Иран и Турция. Поэтому сейчас, накануне саммита ЛАГ, было принято решение о возвращении Сирии к полноценному членству в Организации», - говорит политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Кронпринц Мохаммед бин Салман – де-факто лидер Саудовской Аравии и мечтающий стать лидером всего Ближнего Востока – не хотел дальше смотреть за тем, как изолированная Сирия, находящаяся в центре региона, все глубже и глубже подпадает под влияние Тегерана и Анкары. Конкурентов Эр-Рияда в борьбе за лидерство.

    Безопасность и дипломатия

    Казалось бы, эти межарабские ближневосточные разборки крайне далеки от России. Особенно сейчас, когда львиная доля внимания россиян прикована к идущей на Украине СВО и к российско-западному противостоянию. Однако на самом деле сирийские события помогают Москве победить и в первом, и во втором конфликте.

    Во-первых, усиливается безопасность России. Процесс восстановления отношений между Дамаском и другими арабскими государствами является еще одним (наряду с сирийско-турецкой нормализацией) шагом в сторону завершения гражданской войны в Сирии. Где, напоминаем, до сих пор находится группировка ВКС РФ.

    Ряд экспертов пророчили, что Запад, не способный атаковать российские войска на российских же территориях (включая Донбасс и Причерноморье) может соорудить военный конфликт вне этих территорий. В Приднестровье (где находятся российские миротворцы) – или в той же Сирии, где российские солдаты окажутся в жерновах ирано-американских столкновений. Это могло бы вынудить Генштаб и Минобороны перенаправить ресурсы с украинского на иные фронта, а значит ослабить натиск в рамках СВО.

    Во-вторых, усиливаются дипломатические возможности нашей страны. И дело тут не только в том, что все признают правоту России, которая изначально поддержала Асада и тем самым заняла правильную сторону. «Арабские лидеры убедились, что планы о смене власти в Сирии не могут реализоваться. Американцы и их союзники, разрабатывавшие подобные планы, ошиблись в расчетах», - говорит Елена Супонина. Дело еще и в том, что Россия усиливает свою специфическую стратегию многовекторности.

    Все эти годы Москва придерживалась в своей дипломатии правила «мы сотрудничаем с теми, кто готов сотрудничать с нами – и не сотрудничаем с одними нашими партнерами против других». Благодаря этой линии Россия смогла выстроить партнерство одновременно с рядом ближневосточных стран, которые конфликтуют друг с другом. С Турцией, Саудовской Аравией и Ираном – причем выстроить настолько хорошо, что каждое из этих государств так или иначе помогает Москве в рамках СВО.

    Однако сирийский вопрос всегда был уязвимым местом данной стратегии.

    Противники РФ играли на том, что Россия, помогая Асаду, помогает тем самым Ирану в его противодействии с Саудовской Аравией и отчасти с Турцией. Сейчас же, после нормализации саудовско-сирийских и начала нормализации турецко-сирийских отношений, это слабое место исчезает.

    В-третьих, у Москвы появляются новые экономические возможности. После нормализации отношений между Дамаском и другими арабскими странами, после завершения сирийской гражданской войны встанет вопрос о восстановлении Сирии. Арабские партнеры могут дать деньги, но кто будет строить, восстанавливать промышленность, инфраструктуру? Да, там будут иранцы, китайцы – однако и российские компании, которые сейчас из-за санкций лишены доступа к международным контрактам, способны взять свою долю пирога.

    В-четвертых, происходящие вокруг Сирии события стали серьезным ударом для Соединенных Штатов, раскритиковавших вердикт ЛАГ. «Мы не считаем что Сирия сейчас достойна вернуться в состав ЛАГ», – заявили в Госдепе.

    Американские СМИ признают, что решение арабов «является свидетельством ослабления влияния США на Ближнем Востоке». «Американцы очень недовольны произошедшим. Большая группа из 40 отставных дипломатов и нынешних специалистов по Ближнему Востоку направила письмо администрации Байдена с критикой его политики и с предупреждением о том, что США теряют Сирию», – говорит Елена Супонина.

    И дело даже не в том, что американские войска, оккупирующие часть сирийской территории, оказываются в изоляции. Дело в том, что арабы в очередной раз продемонстрировали то, что долгое время у них не было – суверенитет. Тот самый суверенитет, который позволяет той же Саудовской Аравии противостоять американскому давлению и (в своих интересах, конечно же) помогать Москве на нефтяном рынке.

    «Арабы действуют сейчас все более и более самостоятельно, вопреки американскому давлению», - говорит Елена Супонина. И чем больше будет этого суверенитета, тем больше будет подобной помощи.

    В-пятых – и это, пожалуй, самое важное – ситуация с Сирией является прецедентом и для ситуации вокруг Украины. Она разбивает миф о том, что западные санкции, давление и попытки изоляции могут являться чем-то постоянным.

    «Асад так и не ушел, как многим хотелось и к чему многие призывали. Ну а раз так, значит надо договариваться. Арабы уважают силу», – говорит Аббас Джума. И примерно так будут рассуждать европейцы и даже американцы после того, как поймут, что Россия на Украине не проиграет.

    Значительная часть европейской и американской элиты точно так же уважают силу и (по крайней мере, американцы) обладают значительной долей прагматизма для того, чтобы перейти от «должен уйти» к «нужно договариваться». Теперь уже не в Сирии, а на Украине. И это наверняка это произойдет раньше, чем через 12 лет.
     
     
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