Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом
Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом, отметив их значительный вклад в культурное наследие и общественную жизнь страны.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мусульманам страны по случаю праздника Ураза-байрам, сообщается на сайте ТАСС. «Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», – говорится в телеграмме.
Президент отметил важность сохранения российскими мусульманами богатого духовного и исторического наследия. По его словам, мусульмане чтят традиции и обычаи предков, передавая их подрастающему поколению, и это способствует широкому празднованию Ураза-байрама по всей стране. Путин также отметил, что мусульманские организации вносят значительный вклад в развитие общественной и культурной жизни России. Их участие в благотворительных, образовательных и патриотических проектах заслуживает искреннего уважения.
Помимо этого, Путин поблагодарил мусульман за помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. Завершая поздравление, глава государства пожелал всем мусульманам крепкого здоровья и успехов в делах и начинаниях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве начался праздничный намаз по случаю Ураза-байрам, а спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником, подчеркнув их роль в развитии межрелигиозного диалога и укреплении доверия.