То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 без риска цунами
В индонезийской провинции Ачех зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился на суше на глубине 10 километров, а вероятность цунами отсутствует.
Как сообщает РИА «Новости», землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Ачех. Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии зафиксировало сейсмическую активность на глубине 10 километров под землей. Время события – 09.58 по западно-индонезийскому времени или 5.58 по московскому времени.
По данным агентства, эпицентр землетрясения находился на суше, и вероятность возникновения цунами отсутствует. Информации о жертвах или материальном ущербе не приводится. На данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также отправились в Мьянму с аналогичной миссией, а МЧС России направило аэромобильный госпиталь для поддержки местного населения.