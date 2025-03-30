В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 без риска цунами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Ачех. Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии зафиксировало сейсмическую активность на глубине 10 километров под землей. Время события – 09.58 по западно-индонезийскому времени или 5.58 по московскому времени.

По данным агентства, эпицентр землетрясения находился на суше, и вероятность возникновения цунами отсутствует. Информации о жертвах или материальном ущербе не приводится. На данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также отправились в Мьянму с аналогичной миссией, а МЧС России направило аэромобильный госпиталь для поддержки местного населения.