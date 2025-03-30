Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
ВС России сожгли американский Oshkosh дронами за 40 тыс. рублей
Российские военные подбили американский броневик Oshkosh двумя FPV-дронами
Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады подбили бронеавтомобиль Oshkosh, стоимость которого составляет полмиллиона долларов, двумя дронами за 40 тыс. рублей.
Как передает РИА «Новости», российские военные из 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса уничтожили трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh, используемый ВСУ, двумя FPV-дронами. Стоимость этого броневика оценивается в полмиллиона долларов, тогда как стоимость дронов составила всего 40 тыс. рублей.
Командир ремонтной роты бригады с позывным «Механик» рассказал, что американская техника, активно применяемая ВСУ, отличается высокой стоимостью и сложной электроникой. «Малой», мастер ремонтной роты, добавил, что несмотря на хорошую броню и усиленную ходовую часть, слабая сторона Oshkosh заключается в зависимости от многочисленных сенсоров, сбой которых может полностью парализовать автомобиль.
В результате атаки дронов был поврежден моторный отсек, что вызвало возгорание и привело к потере боеспособности броневика, экипаж которого покинул транспорт. Внутри автомобиля были найдены стреляные гильзы от штатного пулемета, свидетельствующие о его участии в боевых действиях. В ближайшем будущем броневик планируют восстановить и отправить в музей трофейной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh, захваченный в ходе спецоперации. Газета сообщала, что на Украине появилась колонна современной бронетехники НАТО, которая ранее не поставлялась Киеву. Также сообщалось, что в Йемене сторонники движения «Ансар Аллах» подбили броневик Oshkosh M-ATV возле позиций хуситов.