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    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    МИД объяснил механизм создания внешнего управления для Украины
    Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

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    30 марта 2025, 10:54 • Новости дня

    ВС России сожгли американский Oshkosh дронами за 40 тыс. рублей

    Российские военные подбили американский броневик Oshkosh двумя FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады подбили бронеавтомобиль Oshkosh, стоимость которого составляет полмиллиона долларов, двумя дронами за 40 тыс. рублей.

    Как передает РИА «Новости», российские военные из 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса уничтожили трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh, используемый ВСУ, двумя FPV-дронами. Стоимость этого броневика оценивается в полмиллиона долларов, тогда как стоимость дронов составила всего 40 тыс. рублей.

    Командир ремонтной роты бригады с позывным «Механик» рассказал, что американская техника, активно применяемая ВСУ, отличается высокой стоимостью и сложной электроникой. «Малой», мастер ремонтной роты, добавил, что несмотря на хорошую броню и усиленную ходовую часть, слабая сторона Oshkosh заключается в зависимости от многочисленных сенсоров, сбой которых может полностью парализовать автомобиль.

    В результате атаки дронов был поврежден моторный отсек, что вызвало возгорание и привело к потере боеспособности броневика, экипаж которого покинул транспорт. Внутри автомобиля были найдены стреляные гильзы от штатного пулемета, свидетельствующие о его участии в боевых действиях. В ближайшем будущем броневик планируют восстановить и отправить в музей трофейной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh, захваченный в ходе спецоперации. Газета сообщала, что на Украине появилась колонна современной бронетехники НАТО, которая ранее не поставлялась Киеву. Также сообщалось, что в Йемене сторонники движения «Ансар Аллах» подбили броневик Oshkosh M-ATV возле позиций хуситов.

    29 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

    МВФ: Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года

    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    @ Thomas Trutschel/photothek/imago/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ожидает завершение конфликта на Украине в конце 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза МВФ.

    Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, передает РИА «Новости».

    Прогноз также указывает на снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году. Тем не менее, в случае достижения прогресса в разрешении конфликта, экономическая ситуация на Украине может улучшиться.

    Кроме того, в документе допускаются изменения в международной финансовой и военной помощи Украине, поскольку мирные переговоры находятся на начальном этапе. МВФ подчеркивает важность этой помощи для стабилизации экономической обстановки в регионе.

    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией. Эксперты считают, что Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    29 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки

    Военный историк Поликарпов: Освобождение Щербаков позволит создать давление на Орехов с запада

    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Щербаков разрезает связанность Орехова, а затем и Гуляйполя с центром логистики, расположенным западнее Запорожья, а взятием под контроль Веселовки в Сумской области мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Поликарпов. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Щербаков и Веселовки.

    «Освобождение Щербаков режет связанность Орехова и в перспективе Гуляйполя с центром логистики, который находится западнее Запорожья», – считает военный историк Михаил Поликарпов.

    Ранее военкоры сообщали о том, что освобождение Щербаков и Малых Щербаков перебивает ореховский и степногорский участки фронта, осложняя логистику украинским военным – то есть группировка «Днепр» расширяет зону контроля неподалеку от Пятихаток.

    По мнению Поликарпова, город Степногорск по-прежнему будет снабжаться вдоль Днепра. «Мы очень активно наступали на западе ДНР в ноябре-декабре и у меня было ощущение, что под новый год сможем выйти к Днепропетровской области, но этого не произошло, все резко затормозилось», – отметил собеседник.

    Одной из вероятных причин этого стала переброска украинских подкреплений, потому что «в течение февраля там шли встречные бои с переходом сел из рук в руки». «В то же время мы сконцентрировали большие силы в Курской области, где смогли добиться впечатляющего разгрома украинских войск. После этого, судя по всему, мы перебросили подкрепления на запад ДНР и в Запорожскую область, потому что в последние дни там произошла активизация», отмечает эксперт.

    При этом освобождение Щербаков в будущем действительно позволит создать давление на Орехов с запада. «Но более перспективным был бы выход наших войск южнее Покровска в Днепропетровскую область, потому что в таком случае будет риск частичного окружения не только Орехова с запада, но и Гуляйполя с севера», – подчеркнул Поликарпов.

    Эксперт также оценил взятие под контроль Веселовки в Сумской области: «Двигаясь в этом направлении, мы заходим в тыл украинской группировке, которая действовала в районе погранперехода «Суджа». В перспективе это продвижение позволяет нам перерезать или поставить под удар трассу «Сумы – Курск» и в таком случае украинская логистика станет очень проблематичной – ВСУ придется ездить по проселкам. Этим мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, что частично и произошло на днях».

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Напомним, 25 марта подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенные к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС, что освобождение Щербаков осложняет логистику украинским военным. «Это перебивание логистики двух участков фронта: ореховского и степногорского. То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил. Это еще один шаг к полному освобождению Запорожской области, еще один шаг к прямому пути на областной центр», – сказал Рогов.

    Также в субботу Минобороны сообщало о том, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили село Веселовка в Сумской области. Оно находится в трех км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    29 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область

    Российский боец рассказал о смене тактики атак ВСУ на Белгородскую область

    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    @ Thomas Krych/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, теперь они используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны для проникновения на территорию региона, сообщил доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон.

    Доброволец подразделения «Анвар» сообщил, что сначала противник пытался прорвать границу с помощью инженерных машин разграждения, теперь же украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники, передает РИА «Новости».

    Атакующие в последние дни используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны, чтобы проникать на территорию региона. По словам Демона, противник пытается контролировать дороги в радиусе 15-20 километров, что создает дополнительные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

    Доброволец также отметил, что несмотря на изменения в тактике противника, российские войска продолжают движение вперед.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    В группировке «Север» сообщили, что украинским войскам было дано распоряжение вклиниться в Курскую и Белгородскую области.

    Батальон «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77, в момент атаки в Белгородской области.

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    29 марта 2025, 16:53 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    @ Alfons Cabrera/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России, заявили в Минобороны.

    28 марта приблизительно в 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и последовавшего обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того в 10.34 была зафиксирована атака украинского беспилотника на подстанцию 110 кВ Красная Яруга в Белгородской области, в результате был серезно поврежден трансформатор.

    Позднее, в 13.45 в Белгородской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», что вызвало прекращение электроснабжения потребителей.

    В 17.03 из-за атаки украинского БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в Грайворонском районе были обесточены более 1,1 тыс. потребителей, отметили в оборонном ведомстве.

    А в 18.07 в Белгородской области после атаки украинского беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга, электричества лишились более 8 тыс. потребителей в Борисовском районе.

    Кроме того, как уже сообщалось, 28 марта около 10.20 по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате произошло сильное возгорание и ГИС «Суджа» как энергообъект был фактически уничтожен, напомнили в Минобороны.

    Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области, которая была полностью уничтожена украинскими военными формированиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

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    29 марта 2025, 20:54 • Новости дня
    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ

    Дрон ВС России избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Российский беспилотник, избежав атаки украинского дрона, уничтожил блиндаж, где укрывались бойцы ВСУ, что привело к вторичной детонации и разрушению подвала с боевиками.

    Российский дрон, оснащенный оптоволоконной связью, успешно уничтожил украинский ретранслятор. В ответ на это противник запустил свой беспилотный аппарат с целью сбить следующий российский дрон. Однако российский БПЛА сумел увернуться от атаки и продолжил выполнение своей миссии, передает РИА «Новости».

    В результате маневра дрон Вооруженных сил России, избежав атаки, нанес удар по блиндажу, в котором укрывался расчет дронов противника. После прямого попадания началась вторичная детонация, которая привела к разрушению подвала, где находились четверо боевиков Вооруженных сил Украины.

    Ранее в России впервые пролетел дрон между регионами по правилам гражданской авиации.

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    29 марта 2025, 15:11 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области

    Минобороны сообщило об ударе четырех дронов «Герань-2» по базe ВСУ в Сумской области

    ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные использовали дроны «Герань-2» для атаки на временный пункт дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские вооруженные силы нанесли удар с помощью беспилотников «Герань-2» по пункту временной дислокации подразделения украинских военных в Сумской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Операция была проведена против десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, который находился в населенном пункте Басы.

    Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, на которых запечатлено, как четыре дрона «Герань-2» атаковали указанный объект.

    Ранее несколько ударов были нанесены по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    До этого российские военные использовали восемь беспилотников «Герань-2» для удара по цеху производства БПЛА и складу ВСУ в Богодухове Харьковской области.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    29 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселовку в Сумской области
    Российские войска освободили Веселовку в Сумской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Груновки, Журавки, Запселья, Кияницы, Локни, Могрицы, Новой Сечи, Новониколаевки, Ободов, Садков, Храповщины, Юнаковки и Яблоновка Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронемашина, артиллерийское орудие, три миномета, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70890 военнослужащих, 402 танка, 329 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 бронемашины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили курскую Гоголевку.

    А в субботу российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    29 марта 2025, 18:11 • Новости дня
    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о сдвиге линии фронта на запад в пользу России

    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина игнорирует изменения на поле боя, где линия фронта смещается на запад, несмотря на поддержку Запада, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто высказал мнение, что Украина не учитывает реальные изменения на поле боя в конфликте с Россией, где линия фронта смещается на запад.

    Он отметил, что Киев и Брюссель продолжают настаивать на продолжении военных действий, не обращая внимания на опыт последних трех лет, который демонстрирует, что линия фронта сдвигается на запад, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что несмотря на значительные вложения западных стран в конфликт, ситуация на поле боя складывается в пользу России. Он указал, что за три года линия фронта перемещалась на запад, а не на восток, несмотря на сотни миллиардов евро и огромные поставки оружия на Украину.

    Министр также подчеркнул, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в ее стремлении одержать победу над Россией. Однако, по мнению Сийярто, такая цель недостижима, учитывая мощь России как ядерной державы.

    Сийярто напомнил о дипломатическом провале Украины на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский столкнулся с реальностью, когда Вашингтон и Овальный кабинет показали иную позицию, чем Брюссель и Европарламент. Министр считает, что реальность будет иметь решающее значение на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию.



    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

    Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

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    29 марта 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
    Российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Пантелеймоновку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и спецназначения около Старой Николаевки, Новооленовки, Ульяновки и Северска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 300 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Кроме того в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоандреевки, Каменского, Степногорска Запорожской области, Днепровского и Никольского Херсонской области.

    Уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Между тем на Белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны рядом с Краснопольем, Угроедами, Проходами и Миропольским Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 185 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, израильская радиолокационная станция RADA и станция РЭБ «Нота».

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ у Нового, Ямполя ДНР, Надии Луганский народной республики и Криничков Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах Зеленого, Котлино, Елизаветовки, Новоалександровки, Красноармейска, Котляровки, Петровского и Новосергеевки ДНР, сообщили в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 105 мм гаубица М101.

    А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблихости от Отрадного, Воскресенки, Новополя ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 150 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ безуспешно контратаковали позиции российских войск у Щербаков.

    За предыдущие сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек.

    Напомним, что накануне российские войска освободили харьковское село Красное Первое.

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    30 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Под Константиновкой уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ

    Российские силовики уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины под Константиновкой, используя FPV-дроны.

    Как передает ТАСС, российские силовики сообщили, что женский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины был уничтожен под Константиновкой. Операторы 6-й мотострелковой дивизии использовали для этого удары FPV-дронов.

    По словам представителей силовых структур, сначала воздушной разведкой был обнаружен и уничтожен ретранслятор. Этот шаг позволил обезвредить дальнейшие коммуникации противника. После этого FPV-дроны были направлены на пункт управления, который был уничтожен вместе с расчетом, состоящим из женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.

    Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков необходимостью усиления боевого потенциала.

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    29 марта 2025, 17:37 • Новости дня
    AP: Украинские власти ждут весеннего наступления армии России

    AP: Украина ожидает наступления России весной для усиления давления на Киев

    AP: Украинские власти ждут весеннего наступления армии России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти и военные аналитики прогнозируют, что Россия может начать наступление, чтобы усилить давление на Киев и укрепить свои позиции перед возможными переговорами, сообщает Associated Press.

    Украинские чиновники и военные аналитики ожидают нового наступления российских войск с целью усиления давления на Киев, пишет Associated Press.

    Предполагается, что российская армия планирует удар по обширной фронтовой линии, протяженностью 1000 километров. Эксперты считают, что это может произойти с наступлением весеннего сезона боевых действий.

    Некоторые командиры украинских войск выражают озабоченность возможным перебросом российских сил из Курской области в другие стратегически важные районы. Цель такого маневра, по их мнению, может заключаться в стремлении России укрепить свои позиции на фронте и создать дополнительные проблемы для украинской обороны.

    Ранее Владимир Зеленский обозначил опасения в связи с вероятным наступлением российской армии весной, особенно в Харьковской и Сумской областях.

    Напомним, перация «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах Вооруженных сил Украины.

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы могут «добить» украинскую армию.

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    29 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Британское СМИ назвало самое большое препятствие для завершения конфликта на Украине

    New Statesman: Зеленский мешает завершению конфликта отказом от уступок территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок мешает завершению конфликта на Украине, что является главным препятствием для мира, сообщает британское издание New Statesman.

    Британское издание New Statesman назвало отказ Зеленского пойти на территориальные уступки главным препятствием для завершения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на фоне последних переговоров, которые оказались благоприятными для России, передает РИА «Новости».

    Переговоры между экспертами России и США состоялись 24 марта в Саудовской Аравии. На встрече присутствовали сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По итогам обсуждений стороны договорились не наносить удары по энергетическим объектам на Украине и в России в течение 30 суток с 18 марта.

    Кроме того, достигнута договоренность по черноморской инициативе, подразумевающей безопасность судоходства и запрет использования коммерческих судов в военных целях. Однако ее реализация зависит от выполнения условий России, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Президент США  заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта.

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Кремль назвал данностью статус Крыма, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР в составе России.

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    29 марта 2025, 21:49 • Новости дня
    ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности

    ВСУ начали использовать FPV-дроны с дальностью до 40 км по всей линии фронта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км, которые оснащены различными системами подрыва, включая акселерометр и микрофон, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, ВСУ начали применять новые FPV-дроны с дальностью действия до 40 км. Дроны оснащены тремя системами подрыва: замыканием, микрофоном для прослушивания и акселерометром с датчиком изменения положения. Внутри дронов встроен заряд пластида в 90 грамм с датчиком замедления до 72 часов, что делает их особенно опасными, передает РИА «Новости».

    Киселев отметил, что применение этих дронов отмечено на запорожском, ореховском, дзержинском, кременском и харьковском направлениях, а также в Белгородской и Курской областях.

    Военный эксперт подчеркнул, что при обнаружении дронов их нельзя поднимать или переносить в укрытие.

    «Если сбили, уничтожить, расстрелять на месте и уйти, не поднимая», – добавил Киселев.

    Ранее российские военные сообщали, что украинские боевики начали использовать дальнобойные дроны для проникновения на территорию Белгородской области.

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