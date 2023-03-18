Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО

Эксперт: США на рынке ядерного топлива уготовили Украине роль Намибии

Эксперт Анпилогов: Украина собралась производить ядерный контрафакт

Либо Украина начнет продавать добытый уран по себестоимости, как это делает Намибия, либо она начнет торговать контрафактной продукцией сомнительного качества в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя желание украинского Минэнерго изготавливать и экспортировать ядерное топливо при поддержке компании Westinghouse.

«И у США, и у Украины отсутствует один из основных элементов производства современного ядерного топлива – системы разделения изотопа. Ведь недостаточно просто добыть уран», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Еще необходимо создать трубы для размещения тепловыделяющих элементов. Это маленькие таблетки, содержащие обогащенный уран по изотопу «Уран-235». Для обогащения сырья используются газовые центрифуги, и этими мощностями в основном располагает Россия. То есть вся Украина, Европа и США де-факто держатся за счет российского оборудования», – объясняет собеседник.

«Сейчас Киев, судя по всему, планирует производить детали тепловыделяющих сборок самостоятельно, но непосредственно сам «Уран-235» придется покупать в России посредством каких-либо схем. Роль Украины в лучшем случае ограничится добычей природного урана на территории Кировоградской области или города Желтые Воды», – полагает эксперт.

«Примечательно, что Украина фактически ничем не будет отличаться, например, от африканской Намибии, которая добывает уран и продает его по себестоимости. Именно эта ниша уготована Украине, ведь Westinghouse – коммерческая компания, которая не заинтересована в том, чтобы делиться сверхприбылью», – акцентирует Анпилогов.

«Собственно, Westinghouse больше всех заинтересован в этом амбициозном проекте. Рынок советских реакторов в Европе достаточно большой. Наши технологии стоят на АЭС таких стран, как Венгрия, Болгария, Чехия и Финляндия», – добавил собеседник.

«Забавно, что Украина собирается в перспективе производить сборку для реакторов ВВЭР-440. Но разрешения на это от Ростатома у них нет. Так что максимум, который в итоге будет предлагать Киев, – контрафактная продукция сомнительного качества. Проявить она себя сможет примерно так же, как и сборки компании Westinghouse, которые апробировались на украинских предприятиях», – считает эксперт.

«Зачастую тесты оборудования приводили к критическим остановкам мощностей и крупным авариям. И если Украина начнет производить такие сборки, а затем они будут сбоить, то Росатом уже не будет нести за это ответственности. Россия может просто отозвать гарантию с реакторов, которые будут использовать соответствующую продукцию», – заключил Анпилогов

В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.

Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США и компанией Westinghouse также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.

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