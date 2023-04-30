В Иордании анонсировали встречу глав МИД Сирии и арабских стран

МИД Иордании: Главы МИД Сирии и арабских стран соберутся в Аммане для консультаций по САР

Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании соберутся на встречу в Аммане в понедельник, 1 мая, чтобы продолжить консультации по возвращению Сирии в Лигу арабских государств, говорится в сообщении МИД Иордании.

По сообщению ведомства, Иордания примет 1 мая встречу министров иностранных дел королевства Иордании, Ирака, Египта, Саудовской Аравии, с министром иностранных дел Сирии в продолжение консультативной встречи стран Персидского залива, Иордании, Ирака и Египта, которая прошла 14 апреля в Джидде, передает ТАСС.

Ранее в Джидде арабские страны, обсуждавшие возможное возвращение Сирии в Лигу арабских государств, призвали к возвращению Сирии в «арабское лоно».