То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Япония предложила США совместное производство ракет SM-6
Япония предложила США рассмотреть производство зенитных ракет SM-6
Токио предложил Вашингтону рассмотреть возможность совместного производства ракет SM-6 для укрепления оборонного сотрудничества между странами.
Как передает ТАСС, министр обороны Японии Гэн Накатани на пресс-конференции в Токио сообщил, что Япония предложила США рассмотреть возможность совместного производства зенитных управляемых ракет SM-6. Это заявление было сделано по итогам первых очных переговоров главы японского оборонного ведомства с Питом Хегсетом, назначенным недавно на должность главы Пентагона.
Накатани выразил уверенность в эффективности оборонного сотрудничества между Японией и США, особенно в ракетном производстве. «Мы договорились активизировать консультации по вопросу совместного производства ракет AMRAAM, а также предложил рассмотреть совместное производство ракет SM-6», – заявил Накатани.
Переговоры также сопровождались участием японского премьер-министра Сигэру Исиба в мемориальной церемонии на острове Иводзима, что подчеркивает важность укрепления стратегического партнерства между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Японии Такэси Ивая обратился к США с просьбой освободить Японию от пошлин на автомобили, подчеркивая значимость этой меры для японского экспорта. Также сообщалось, что на фоне изменений в российско-американских отношениях Ивая подчеркнул важность взаимопонимания с Россией, отметив, что политика Токио будет формироваться на основе национальных интересов Японии.