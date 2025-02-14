Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Глава МИД Японии призвал к взаимопониманию с Россией
Глава МИД Японии подчеркнул важность взаимопонимания с Москвой из-за диалога США и России
На фоне предположительных изменений в российско-американских отношениях, глава МИД Японии Такэси Ивая подчеркнул значимость взаимопонимания с Россией, отметив при этом, что политика Токио будет формироваться на основе национальных интересов Японии.
На пресс-конференции министр иностранных дел Японии впервые за долгое время призвал к взаимопониманию с Россией. Это заявление прозвучало после разговора между президентами РФ и США, что побудило его пересмотреть традиционную риторику об отношениях с Москвой, передает ТАСС.
Ранее стандартное заявление начиналось с обвинений в адрес России в связи с ее действиями на Украине, но теперь Ивая внес изменения, указав на необходимость взаимодействия с Россией как с соседней страной. Он подчеркнул, что Токио будет определять свои отношения с Россией, исходя из национальных интересов Японии.
Ивая также отметил важность диалога между США и Россией в контексте конфликта на Украине. Он заявил, что японское правительство будет внимательно следить за развитием российско-американских отношений и считает достижение мира на Украине важной целью, к которой Япония будет стремиться вместе с G7 и другими странами-партнерами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по Курилам, заявив о твердом намерении решить вопрос о принадлежности островов и заключении мирного договора.