Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.12 комментариев
СМИ: Премьер Японии Исиба ужесточил заявления по проблеме Курильских островов
«Хоккайдо Симбун»: Премьер Японии Исиба ужесточил заявления по проблеме Курильских островов
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за несколько лет ужесточил риторику по Курилам, заявив о твердом намерении решить вопрос о принадлежности островов и заключении мирного договора.
По данным издания, Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».
Высказывания Исиба сделал в минувшую пятницу на «Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий».
«Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», – заявил Исиба.
Это первое категоричное заявление японского премьера за последние годы. По данным издания, до Исибы последний раз такую формулировку использовал японский премьер в 2019 году.
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба в парламенте подтвердил, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил, подчеркнув, что это является базовой позицией страны в переговорах с Россией о мирном договоре.
В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.