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Япония подтвердила претензии на четыре курильских острова
Премьер Японии подтвердил претензии на четыре острова южной части Курил
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в парламенте подтвердил, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил, подчеркнув, что это является базовой позицией страны в переговорах с Россией о мирном договоре.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил претензии Японии на южные Курилы, сообщает ТАСС. Он заявил в парламенте, что эти претензии остаются предметом переговоров о мирном договоре с Россией.
Исиба отметил, что нынешняя позиция Японии основана на всех ранее достигнутых договоренностях и соглашениях, в том числе по итогам встречи в Сингапуре в 2018 году между президентом РФ Владимиром Путиным и бывшим премьером Японии Синдзо Абэ.
Он вновь подчеркнул, что Россия якобы несет вину за прекращение диалога по этой проблеме. Он добавил, что японское правительство продолжит добиваться решения территориального вопроса и заключения мирного договора, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами.
Мирный договор между Японией и Россией остается недостигнутым с окончания Второй мировой войны из-за разногласий по правам на южную часть Курил. После войны весь архипелаг вошел в состав СССР. Москва подчеркивает, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению. В 1956 году СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и несколько мелких островов после подписания мирного договора.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.