Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

Tекст: Мария Иванова

Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.