Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.9 комментариев
МИД Японии попросил США отменить пошлины на автомобили
Глава МИД Японии попросил США освободить Токио от новых пошлин на автомобили
Глава МИД Японии Такэси Ивая обратился к США с просьбой освободить Японию от пошлин на автомобили, подчеркнув важность этой меры для японского экспорта.
Глава Министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая попросил американского госсекретаря Марко Рубио содействовать отмене новых пошлин США на автомобили, сообщает ТАСС. Данное заявление министр сделал в ходе переговоров в Канаде, обращаясь к американской стороне с просьбой учесть интересы японской экономики.
Такэси Ивая подчеркнул, что Япония сожалеет по поводу неприменения освобождения от пошлин на сталь и алюминий, и выразил надежду на освобождение от автомобильных пошлин.
Президент США Дональд Трамп ранее ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США. Эти меры вступили в силу 12 марта и затронули поставки из нескольких стран, включая Японию. Японию в особенности беспокоят возможные пошлины на автомобили, которые составляют значительную часть их экспорта в США.
Как сообщается, во время первого срока пребывания Дональда Трампа на посту президента США он критиковал торговый дефицит с Японией и требовал снижения японских пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия приняла решение запретить въезд девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Иваю, в ответ на санкции со стороны Токио. Глава японского МИД Такэси Ивая подтвердил, что Токио будет поддерживать санкции против России и оказывать помощь Украине.
При этом Трамп заявил, что готовность стран НАТО защищать США вызывает сомнения, и такая же ситуация сложилась между Токио и Вашингтоном. Американский президент подчеркнул, что его главная претензия к НАТО связана с отсутствием уверенности в готовности стран альянса прийти на защиту США.