МИД Японии попросил США отменить пошлины на автомобили

Глава МИД Японии попросил США освободить Токио от новых пошлин на автомобили

Tекст: Денис Тельманов

Глава Министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая попросил американского госсекретаря Марко Рубио содействовать отмене новых пошлин США на автомобили, сообщает ТАСС. Данное заявление министр сделал в ходе переговоров в Канаде, обращаясь к американской стороне с просьбой учесть интересы японской экономики.



Такэси Ивая подчеркнул, что Япония сожалеет по поводу неприменения освобождения от пошлин на сталь и алюминий, и выразил надежду на освобождение от автомобильных пошлин.

Президент США Дональд Трамп ранее ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США. Эти меры вступили в силу 12 марта и затронули поставки из нескольких стран, включая Японию. Японию в особенности беспокоят возможные пошлины на автомобили, которые составляют значительную часть их экспорта в США.

Как сообщается, во время первого срока пребывания Дональда Трампа на посту президента США он критиковал торговый дефицит с Японией и требовал снижения японских пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия приняла решение запретить въезд девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Иваю, в ответ на санкции со стороны Токио. Глава японского МИД Такэси Ивая подтвердил, что Токио будет поддерживать санкции против России и оказывать помощь Украине.

При этом Трамп заявил, что готовность стран НАТО защищать США вызывает сомнения, и такая же ситуация сложилась между Токио и Вашингтоном. Американский президент подчеркнул, что его главная претензия к НАТО связана с отсутствием уверенности в готовности стран альянса прийти на защиту США.

