Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.8 комментариев
Трамп озвучил «главную претензию» к НАТО
Трамп усомнился в готовности стран НАТО защищать США
Готовность стран НАТО защищать США вызывает сомнения, такая же ситуация сложилась между Токио и Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США отметил, что, хотя альянс имеет потенциал, необходимо пересмотреть вопросы распределения расходов на оборону. Он подчеркнул, что до его прихода к власти США покрывали почти 100% оборонных расходов, в то время как другие страны альянса «обманывали» США в торговле.
Он заявил, что его главная претензия к НАТО связана с отсутствием уверенности в готовности стран альянса прийти на защиту США, передает РИА «Новости».
«Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю», – сказал хозяин Белого дома.
Президент также заявил, что не намерен защищать страны НАТО, которые не выделяют достаточно средств на общую оборону: «Если они не платят, я не буду их защищать».
Кроме того, американский президент указал на отношения между США и Японией. По его словам, США обязаны защищать Японию, в то время как Япония не обязана отвечать тем же, несмотря на экономическое сотрудничество и выгоду от него для Токио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них. В Брюсселе 3–4 апреля состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством генсека альянса Марка Рютте.