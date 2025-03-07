Трамп озвучил «главную претензию» к НАТО

Трамп усомнился в готовности стран НАТО защищать США

Tекст: Антон Антонов

Президент США отметил, что, хотя альянс имеет потенциал, необходимо пересмотреть вопросы распределения расходов на оборону. Он подчеркнул, что до его прихода к власти США покрывали почти 100% оборонных расходов, в то время как другие страны альянса «обманывали» США в торговле.

Он заявил, что его главная претензия к НАТО связана с отсутствием уверенности в готовности стран альянса прийти на защиту США, передает РИА «Новости».

«Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю», – сказал хозяин Белого дома.

Президент также заявил, что не намерен защищать страны НАТО, которые не выделяют достаточно средств на общую оборону: «Если они не платят, я не буду их защищать».

Кроме того, американский президент указал на отношения между США и Японией. По его словам, США обязаны защищать Японию, в то время как Япония не обязана отвечать тем же, несмотря на экономическое сотрудничество и выгоду от него для Токио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них. В Брюсселе 3–4 апреля состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством генсека альянса Марка Рютте.