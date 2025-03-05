Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
НАТО анонсировало встречу глав МИД в Брюсселе
Пресс-служба НАТО сообщила о предстоящей встрече глав МИД в Брюсселе
В Брюсселе 3–4 апреля состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством генсека альянса Марка Рютте, однако детали повестки дня пока остаются неизвестными.
Пресс-служба НАТО подтвердила проведение встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе 3–4 апреля, сообщает ТАСС. Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Пресс-служба альянса подчеркнула, что повестка дня переговоров пока не раскрыта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия поддержит Украину после приостановки помощи от США. Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.