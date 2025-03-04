Финляндия поддержит Украину после приостановки помощи США

Финский премьер заявил о поддержке Украины после приостановки помощи США

Tекст: Денис Тельманов

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи США, передает РИА «Новости». Заявление Орпо прозвучало во вторник на пресс-конференции по итогам заседания парламентских партий.

«Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира», – подчеркнул Орпо.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит приверженности Киева к мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились во вторник около 4:30 мск, что подтвердил представитель Белого дома газете Washington Post.

Как отмечает «РИА Новости», Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, Германии и Италии. Кремль также высказывал мнение, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное влияние на ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания и Финляндия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества с акцентом на Балтийский регион и освоение истребителей F-35. Президент Финляндии Александер Стубб отметил, что напряженные отношения между лидерами США и Украины похожи на ссору в браке. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не планирует открывать границу с Россией из-за возможного наплыва мигрантов и подчеркнул необходимость усиления контроля в сфере безопасности.