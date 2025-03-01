Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом

Американист Дробницкий: После ругани с Трампом Зеленский – политический труп

Tекст: Андрей Резчиков

«Видно, что Зеленский находится в неадекватном состоянии. Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе непозволительное поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

Политолог назвал визит Зеленского в Вашингтон «полным провалом». «Уже сейчас началась гонка на его замену. Ему еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – предположил спикер.

«В ходе этой ситуации Трамп сказал важную фразу о том, что теперь американский народ все поймет. Этого следовало ожидать. Казалось, будто Зеленского подготовят к более интеллигентному поведению, и он предстанет жертвой «проклятых трампистов, которые попали в лапы Путина». Но он стал хамить, перейдя на совершенно уличный стиль общения», – добавил спикер.

«Ситуация для Украины сложная, но они заигрались и рассматривают ее как некий плюс для себя. Но все три встречи, включая переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, надо рассматривать как диалог с политическими врагами. Задача Трампа – сделать Америку снова великой. Для этого внутри страны он хочет разрушить госаппарат, а на внешнем контуре – Евроатлантику. Украина находится на острие этих процессов», – рассуждает политолог.

По его словам, на деле Трамп дает понять, «что может оставить Европу пободаться с Россией в одиночку. «За равных он считает только Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также президент дает понять, что конфликт на Украине закончится сейчас на условиях Вашингтона. В целом президент США не дал Зеленскому гарантий: никакой пятой статьи НАТО для Киева не будет», – подчеркнул собеседник.

«Европа будет стараться делать все для того, чтобы война продлилась как можно дольше. Задача Трампа на этом фоне – либо прекратить конфликт достаточно быстро, держать в медийном фокусе свои усилия, либо каким-то образом вывернуться из этого конфликта и сказать, что ЕС вместе с Украиной предали Америку и теперь это не его дело», – заключил Дробницкий.

В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина находятся на пороге достижения договоренности о мирном урегулировании конфликта. Он также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий.

Несмотря на первоначальный оптимизм Трампа, Зеленский подчеркнул, что Киев «никогда не примет только прекращение огня». В ответ на это американский лидер заявил, что Украина сталкивается с колоссальными проблемами и не выигрывать в противостоянии с Россией. Он также добавил, что в подобное положение республика загнала себя сама.

Кроме того, Трамп отметил, что Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент именно Киев играет с жизнями миллионов людей, рискуя развязать третью мировую войну. По его мнению, Украина не вправе что-либо диктовать США.

«Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю – берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня», – пояснил свою позицию Трамп. Он также напомнил, что именно он в предыдущий президентский срок дал Украине комплексы Javelin.

«Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт», – заключил свою речь президент США.