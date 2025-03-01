Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.2 комментария
МИД: Визит Зеленского в США стал полным провалом для Киева
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся 28 февраля, был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима, рассказала спикер МИД Мария Захарова.
В Telegram-канале ведомства указано, что визит Зеленского в США стал полнейшим политическим и дипломатическим провал. В ведомстве подчеркнули, что такое «хамское поведение» Зеленского в Вашингтоне ставит под угрозу мировое сообщество и подтверждает его репутацию как поджигателя войны.
«Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», – подчеркнула Захарова.
МИД напомнил, что именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по мирному урегулированию в 2022 году.
Вместо этого он использовал манипуляции и ложь для оправдания военных действий и получения помощи от Запада. В результате, как отметила дипломат, Зеленский стал символом политической и нравственной деградации, стремясь лишь сохранить свою власть.
Визит Зеленского в Белый дом, как указывает МИД, сопровождался «отрезвляющей взбучкой» от президента США. Это, по ее мнению, подчеркивает слабость европейских лидеров, которые продолжают поддерживать главу Украины, утратившего связь с реальностью.
«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», – заметила дипломат.
Как писала газета ВЗГЛДЯ, западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.