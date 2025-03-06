  • Новость часаЛидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    6 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    34 комментария
    6 марта 2025, 21:50 • Новости дня

    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту

    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них.

    Как сообщает NBC News, президент США Дональд Трамп изучает перспективы изменения формата участия Вашингтона в НАТО. Американский лидер планирует акцентировать внимание на тех союзниках, которые выполняют финансовые обязательства перед организацией.

    Согласно информации телеканала, Трамп рассматривает возможность изменения обязательства США по защите союзников в случае нападения. Это может касаться тех стран, которые не вносят достаточные средства в бюджет НАТО. Такие меры могут позволить Соединенным Штатам пересмотреть свое участие в альянсе и распределение своих обязательств.

    Чиновники США отмечают, что такие изменения могут повлиять на традиционную политику коллективной защиты. Это предложение обсуждается на фоне многократных призывов Вашингтона к союзникам увеличить свои взносы до предусмотренного уровня в 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи от США. Эксперты оценили освобождение Хельсинки задержанного танкера как считывание сигналов от президента США Дональда Трампа. Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, считая это частью возможной договоренности между США и Россией.

    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

    Коментарии (13)
    6 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк в шутливой форме призвал найти нового Ли Харви Освальда, намекнув на покушения на президентов США.

    Карпяк пошутил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.

    Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.

    Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.

    В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.

    Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.

    Коментарии (5)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

    Коментарии (15)
    6 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    Трамп начал последнее предупреждение ХАМАС словом «Шалом»
    Трамп начал последнее предупреждение ХАМАС словом «Шалом»
    @ Win McNamee/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп начал последнее предупреждение палестинскому движению ХАМАС словом «Шалом», предложив выбрать, что оно означает – «здравствуйте» или «до свидания».

    На своей странице в соцсети Truth Social он сделал последнее предупреждение палестинскому движению, потребовав немедленного освобождения всех израильских заложников и возвращения тел погибших.

    Трамп подчеркнул серьезность своего обращения, заявив, что это последний шанс для руководства группировки.

    «Шалом ХАМАС означает «здравствуйте» и «до свидания» – вы можете выбирать. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные!» – написал глава Белого дома.

    Он также обратился к жителям Газы, пообещав им прекрасное будущее, если условия будут выполнены, подчеркнув, что в противном случае они станут «покойниками».

    Палестинское движение ХАМАС и его союзники через Международный комитет Красного Креста передали Израилю тела четырех израильских заложников. Стало известно, что ХАМАС может освободить новых заложников.

    Спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что движение ХАМАС может быть полностью уничтожено, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году. Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа.

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    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

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    5 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы

    Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    «Агрессия» России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед гражданами Франции.

    Макрон во время выступления, транслировавшегося по каналу BFMTV, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, Россия представляет угрозу в киберпространстве, воздухе, соцсетях, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что Россия намерена укрепить свою армию, планируя к 2030 году увеличить ее численность на 300 тыс. солдат, пополнить арсенал 3 тыс. танков и 300 самолетами. Это, по мнению президента Франции, представляет серьезную угрозу для европейских стран.

    Ранее Макрон объявил о дебатах по использованию ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД  писала, зачем Запад создает миф о скором «нападении России».

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    6 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Politico: Страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными

    Tекст: Александра Юдина

    Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, пишет Politico.

    По данным издания, в странах НАТО нарастает обеспокоенность по поводу обмена разведывательными данными, передает ТАСС.

    Обмен разведданными в НАТО и ранее осложнялся недоверием к странам Центральной и Восточной Европы, присоединившимся к организации после распада СССР.

    Недоверие возросло после начала СВО из-за пророссийских позиций Венгрии и Словакии. Попытки США улучшить отношения с Россией «сотрясают ядро альянса», заставляя страны задумываться о рисках взаимодействия с Вашингтоном.

    Бывший постпред США при альянсе Джули Смит отметила, что в НАТО ходят слухи о будущем обмена данными. Она подтвердила, что представители союзных стран опасаются прекращения обмена разведданными со стороны Вашингтона.

    При этом неназванный чиновник НАТО призвал не преувеличивать эти опасения, заявив, что после недавних перепалок с Зеленским в Белом доме возникло множество вопросов, но работа продолжается.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Швейцарии оценили отказ США передавать разведданные Киеву.

    Военный эксперт Василий Кашин заявил газете ВЗГЛЯД, что для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки.

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    6 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Истребитель Южной Кореи по ошибке сбросил бомбу на деревню с мирными жителями

    ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню, пострадали семь человек

    Tекст: Максим Попов

    Во время учений в Пхочхоне истребитель ВВС Южной Кореи сбросил бомбу на деревню, ранив мирных жителей, сообщило Ренхап.

    По информации агентства, истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, передает РИА «Новости». Это произошло в результате совместных учений Южной Кореи и США с участием ВВС и сухопутных войск обеих стран. По данным южнокорейских военных, семь человек получили ранения.

    В четверг в районе полигона Сынчжин в Пхочхоне проходили учения с участием боевых самолетов F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. «По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона», – отметил представитель воздушных сил.

    Телеканал YTN сообщил, что в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, включая церковь, а также поврежден 1-тонный фургон. Бомба MK-82, предназначенная для разрушения зданий и мостов, создает воронку диаметром восемь метров. Ее радиус поражения сопоставим с размером футбольного поля.

    ВВС Южной Кореи сформировали специальную комиссию по расследованию инцидента и оценке нанесенного ущерба. «Наши основные усилия направлены на выяснение причин и предотвращение подобных случаев в будущем», – заявил представитель ВВС.

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    6 марта 2025, 04:26 • Новости дня
    План Трампа по расширению Гуантанамо провалился

    План Трампа расширить центр для мигрантов в Гуантанамо столкнулся с проблемами

    Tекст: Максим Попов

    Инициатива Дональда Трампа по расширению центра временного содержания мигрантов на базе Гуантанамо стала едва реализуемой из-за юридических и логистических трудностей, а также высоких затрат, сообщил NBC.

    По информации телеканала, план президента США Дональда Трампа по расширению центра временного содержания мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе оказался едва реализуемым. Основными проблемами стали юридические и логистические трудности, а также значительные финансовые затраты, передает ТАСС.

    Согласно источникам, для транспортировки мигрантов в Гуантанамо используются самолеты, включая военные, что повышает стоимость. Например, рейс во вторник на базу на военном самолете C-130 с девятью мигрантами обошелся Пентагону в 207-249 тыс. долларов, что составляет около 23-27 тыс. долларов на одного человека.

    Центр временного содержания на сегодняшний день далек от готовности. Уже установленные палатки не соответствуют требованиям Иммиграционной и таможенной полиции США. На текущий момент в Гуантанамо находятся лишь 20 мигрантов, и новые рейсы не планируются в ближайшее время.

    Американские чиновники считают, что выгоднее использовать другие военные базы, такие как Форт-Блисс в Техасе, вместо Гуантанамо. Пентагон также обсуждает возможность возвращения части из более чем тысячи военнослужащих, ранее направленных на базу, говорится в материале.

    Ранее Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов.

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    6 марта 2025, 17:43 • Новости дня
    Украина подготовила альтернативу Starlink в Харькове

    Спецслужбы Украины в Харьковской области разработали резервную систему связи

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.

    Как сообщает РИА «Новости», заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил о подготовке украинскими спецслужбами альтернативной системы связи для ВСУ в Харькове. Это связано с возможностью отключения системы Starlink, что может негативно повлиять на оперативные возможности украинских военных.

    Первого марта представители украинских спецслужб и ВСУ провели проверку качества связи и зоны покрытия мобильного интернета в Богодуховском районе Харьковской области. Эти мероприятия служат частью более масштабной работы по обеспечению устойчивости военной инфраструктуры в случае отключения Starlink.

    Лисняк подчеркнул, что в связи с данной ситуацией украинские власти активизируют усилия по поиску альтернативных решений. В частности, рассматривается расширение покрытия традиционных сотовых операторов и внедрение новых технологий связи для обеспечения надежной коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернатива Starlink на случай отключения Украины от спутниковой сети компании SpaceX.

    Согласно испанской газете El Mundo, отключение от системы Starlink может оставить Украину без связи и разведданных, что отбросит ее в прошлый век.

    Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат ее отключить, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.

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    6 марта 2025, 08:18 • Новости дня
    В Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и Bradley

    В Ростехе заявили о двойном превосходстве БМП-2М по дальности стрельбы над Bradley

    Tекст: Вера Басилая

    БМП-2М с модулем «Бережок» может поражать цели на расстоянии до 8 км, что значительно превосходит дальность стрельбы американской Bradley, достигающей цели лишь на 4 км, сообщили в Ростехе.

    Как сообщается в Telegram-канале Ростеха, российская БМП-2М с модулем «Бережок» значительно превосходит по огневым возможностям американскую БМП Bradley. БМП-2М оснащена 30-мм пушкой, четырьмя ракетами «Корнет» и автоматическим гранатометом, что позволяет поражать цели на расстоянии до 8 км.

    В свою очередь, старший механик-водитель БМП-2 с боевым модулем «Бережок» отметил обновленное вооружение, плавность хода машины, удобство боевого отделения.

    В «Ростехе» подчеркнули, что такая дальность стрельбы существенно превышает возможности Bradley, у которой она ограничена 4 км. Это делает БМП-2М более эффективной в боевых условиях, особенно в зоне СВО, где она широко применяется для поддержки штурмовых действий и танков.

    Кроме того, БМП-2М оборудована современной цифровой системой управления огнем, комбинированным прицелом и автоматом сопровождения. Это позволяет машине эффективно поражать танки, огневые точки и скопления живой силы противника.

    Модернизированная БМП-2М также поступает в войска с дополнительной защитой, включая противокумулятивные решетки, броневые экраны и защиту от FPV-дронов. Потенциал дальнейшей модернизации машины сохраняется, и инженеры продолжают работать над ее улучшением, учитывая боевой опыт и пожелания военнослужащих.

    Ранее на «Курганмашзаводе» сообщили, что российская боевая машина пехоты БМП-3 может уничтожать американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров.

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    6 марта 2025, 02:43 • Новости дня
    США отказались от идеи вторжения в Мексику для борьбы с картелями

    Вице-президент США заявил об отсутствии планов вторжения в Мексику для борьбы с картелями

    Tекст: Максим Попов

    США не планируют вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс, выразив надежду на активные действия со стороны мексиканских властей.

    Во время визита к южной границе США Вэнс заявил: «Нет», отвечая на вопрос журналистов о планах на возможное вмешательство, передает ТАСС. Он выразил надежду на то, что Мексика возьмет на себя ответственность за борьбу с картелями.

    Вэнс подчеркнул, что США не хотят негативных отношений с Мексикой. Он добавил: «Мы хотим, чтобы мексиканское правительство помогло себе, но также в процессе помогло американскому народу, серьезно отнесясь к этим организациям. Если они этого не сделают, мы решим, что делать дальше».

    Ранее американские власти официально включили восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций. До этого президент Дональд Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями.

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    6 марта 2025, 08:28 • Новости дня
    МИД Новой Зеландии уволил дипломата за критику в адрес американского президента

    Tекст: Александра Юдина

    Глава новозеландского МИД Уинстон Питерс объявил об увольнении Фила Гоффа после его публичного сомнения в исторических познаниях президента США Дональда Трампа.

    Питерс подчеркнул, что Гофф нарушил дипломатические нормы, публично усомнившись в знании истории американским лидером, передает ТАСС.

    Выступая в лондонском «Чатем-Хаус», Гофф выразил сомнение, что Трамп, восстановивший бюст Черчилля в Белом доме, разбирается в истории.

    Питерс отметил, что личные мнения не должны выражаться от лица правительства, особенно в международных отношениях.

    Он указал, что такое поведение недопустимо для представителя Новой Зеландии, и подчеркнул, что принял одно из самых трудных решений в своей карьере.

    Гофф занимал позицию верховного комиссара с января 2023 года. Теперь ему предстоит вернуться в Новую Зеландию, где будет решаться его дальнейшая судьба в МИД страны.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство инаугурационной речью Дональда Трампа, он обратил внимание на его резкие выпады против Джо Байдена и Камалы Харрис.

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    6 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Глава МИД Лесото оскорбился словами Трампа о стране

    Глава МИД Лесото назвал слова Трампа о стране оскорбительными и пригласил его в гости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Лесото Мпотджоане Леджоне оскорбился словами президента США о том, что «никто никогда не слышал» о Лесото, и пригласил его посетить страну.

    Министр иностранных дел Лесото Мпотджоане Леджоне выразил свое негодование в связи с высказыванием президента США. По словам Леджоне, он был шокирован заявлением Трампа о том, что «никто никогда не слышал» о Лесото. Министр подчеркнул, что его страна значима и уникальна в мировом контексте, передает ТАСС.

    Леджоне добавил, что был бы рад пригласить президента США и весь остальной мир в Лесото, чтобы продемонстрировать уникальность своей страны. Он также отметил, что США участвуют в финансировании секторов здравоохранения и сельского хозяйства в Лесото. По мнению министра, сокращение американского финансирования уже ощутимо отразилось на здравоохранении.

    Лесото, расположенное на юге Африки, имеет население около 2 млн человек и известно как «королевство в небе» благодаря своему высокогорному расположению.

    Ранее президент США в обращении к Конгрессу заявил, что на поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в южноафриканской стране Лесото, о существовании которой «никто никогда не слышал», были потрачены миллионы долларов.

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    6 марта 2025, 14:01 • Новости дня
    Лавров: Европа считает, что мир на Украине хуже войны

    Лавров заявил, что его не удивляет позиция Европы о мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция большинства стран Европы о том, что «мир на Украине хуже, чем война», уже не удивляет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал позицию Европы по вопросу украинского конфликта, передает ТАСС.

    По его словам, большинство европейских стран считает, что «мир на Украине хуже войны». Он подчеркнул, что такое поведение уже не вызывает изумление, так как Европа продолжает придерживаться логики высказываний бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и его сменщицы Каи Каллас.

    Лавров отметил, что Россия согласна с тем, что конфликт на Украине можно было бы остановить быстро, если прекратить поставки западной военной помощи Киеву. Он напомнил, что Боррель ранее заявлял, что конфликт можно прекратить за две недели, если остановить военную помощь Украине, но добавил, что этого делать нельзя из-за намерений «нанести стратегическое поражение России».

    По словам Лаврова, Боррель, несмотря на свое ответственное положение, призывал к нанесению стратегического поражения России, а его преемница придерживается той же логики. Россия считает подобные высказывания наивными и считает, что прекращение поддержки Украины может привести к быстрому завершению конфликта.

    Ранее Сергей Лавров указал на нервозность слов президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости капитуляции Украины.

    Лавров также заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, акцентировав внимание на катастрофических потерях украинской армии и роли конфликта как прокси-войны НАТО против России.

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