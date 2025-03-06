США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает NBC News, президент США Дональд Трамп изучает перспективы изменения формата участия Вашингтона в НАТО. Американский лидер планирует акцентировать внимание на тех союзниках, которые выполняют финансовые обязательства перед организацией.



Согласно информации телеканала, Трамп рассматривает возможность изменения обязательства США по защите союзников в случае нападения. Это может касаться тех стран, которые не вносят достаточные средства в бюджет НАТО. Такие меры могут позволить Соединенным Штатам пересмотреть свое участие в альянсе и распределение своих обязательств.

Чиновники США отмечают, что такие изменения могут повлиять на традиционную политику коллективной защиты. Это предложение обсуждается на фоне многократных призывов Вашингтона к союзникам увеличить свои взносы до предусмотренного уровня в 2% от ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи от США. Эксперты оценили освобождение Хельсинки задержанного танкера как считывание сигналов от президента США Дональда Трампа. Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, считая это частью возможной договоренности между США и Россией.