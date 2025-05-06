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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    6 мая 2025, 08:18 • Новости дня

    Российские военные выбили ВСУ с позиций у Макеевки ЛНР

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ с позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что в ходе боевых действий российские штурмовые группы также смогли форсировать реку Текуч и закрепились на ее западном берегу.

    Эксперт отметил, что в результате этих действий российские силы улучшили свое тактическое положение и расширили зону контроля на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

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    5 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    @ Кадр из видео/ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    6 мая 2025, 01:20 • Новости дня
    Жителям Глушково в Курской области предложили выехать в более безопасные районы

    Tекст: Антон Антонов

    В Глушковском районе власти и добровольцы оказывают помощь жителям в перемещении в более безопасные районы Курской области, сообщили оперштаб Курской области и глава поселка Глушково Василий Худяков.

    «В настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота». Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место», – сообщил Худяков в соцсети «ВКонтакте».

    Худяков пояснил, что решение о выезде жители могут принимать сами. Он отметил, что прежде «людей уже временно перемещали из Глушково, но некоторые по собственной инициативе вернулись назад».

    Он также извинился за то, что ранее ошибочно объявил о «временной эвакуации». Худяков подчеркнул, что «никакой эвакуации населения не проводится». «Ситуация в поселке контролируемая», – говорится в сообщении.

    Оперштаб Курской области пояснил в Telegram, что «в Глушковском районе власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области».

    «За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры», – заявил глава Глушковского района Павел Золотарев.

    Он пояснил, что «добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет». Подчеркивается, что «ситуация в приграничье контролируется нашими Вооруженными силами». Золотарев также указал, что «жителей Званного, Глушково и других населённых пунктов близ границы ранее уже временно перемещали», но они «вернулись назад».

    «Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать», – заявил Золотарев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь попытались прорваться на территорию Курской области. Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино.

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    5 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
    Глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР, несмотря на серьезное сопротивление противника, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    По его словам, российские военные продолжают продвигаться на Красноармейском и Константиновском направлениях в Донецкой народной республике, передает РИА Новости.

    Пушилин отметил: «Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях». Он также сообщил, что в населенном пункте Часов Яр продолжаются городские бои, противник оказывает упорное сопротивление, однако позиции российских военных улучшаются, а зона контроля расширяется.

    По словам Пушилина, на Великоновоселковском направлении в населенном пункте Богатырь идут серьезные боестолкновения между российскими войсками и Вооруженными силами Украины. Он добавил, что особое внимание уделяется району Дзержинска, поскольку эта территория связана с обстрелами Горловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Часова Яра начались бои за село Ступочки. Российские войска закрепились сразу на трех новых позициях в этом населенном пункте. Ранее бойцы «Барс-31» уничтожили операторов беспилотников противника под Часовым Яром.

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    6 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА приближались к городу «с разных направлений». По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, до этого сообщалось об уничтожении девяти беспилотников. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.


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    5 мая 2025, 22:07 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Курской и Белгородской областями
    Украинские беспилотники сбиты над Курской и Белгородской областями
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской и Белгородской областями уничтожено девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.30 до 21.00 мск силами ПВО пять беспилотников сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской.

    Напомним, за ночь с 4 на 5 мая средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников.

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    6 мая 2025, 02:29 • Новости дня
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО и Евросоюзе запущены программы по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – заявил Шойгу в статье, опубликованной в «Российской газете».

    Он подчеркнул, что «под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией».

    Шойгу отметил, что эти шаги объясняются «русофобскими» тезисами в стиле «геббельсовской пропаганды». По его словам, в сложившихся условиях возрастает роль Совета безопасности России – «единственного органа, которым в соответствии с Конституцией России лично руководит президент», передает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия обязана сделать все для разгрома нацизма и не допустить изменений мировой карты по сценарию глобалистов. Он добавил, что страна активно развивает национальную оборону на фоне гибридной войны со стороны Запада, а безопасность России напрямую связана с экономикой и научно-техническим развитием.

    По словам Шойгу, западные спецслужбы ведут масштабную подрывную деятельность против России, стремясь добиться ее стратегического поражения. Он также отметил, что ход специальной военной операции на Украине существенно изменил глобальный баланс сил. Вопрос о вступлении Украины в НАТО, по словам Шойгу, временно остался в стороне после прихода к власти новой администрации США, но полностью не снят с повестки Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под предлогом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке.

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    6 мая 2025, 00:41 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Рыльск ранения получили двое подростков
    В результате атаки ВСУ на Рыльск ранения получили двое подростков
    @ Оперштаб Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Произошла атака вооруженных сил Украины на электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, отключен свет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашей территории, – сообщил Хинштейн в Telegram. – К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних».

    У 14-летней девочки диагностировано касательное осколочное ранение левой голени, у 17-летнего юноши – осколочное ранение правой голени. По словам Хинштейна, угрозы жизни подростков нет, им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

    В ходе атаки повреждены два трансформатора, «полностью отключен свет», сообщил губернатор. Аварийные бригады начнут работу, как только ситуация позволит обеспечить безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 20.30 до 21.00 мск силами ПВО над Курской областью были сбиты пять беспилотников.

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    5 мая 2025, 21:37 • Новости дня
    Вашингтон положительно оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

    Трамп оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина ввести трехдневное перемирие на Украине, приуроченное к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он журналистам в Белом доме.

    Трамп отметил, что трехдневное прекращение огня, объявленное президентом Путиным, может показаться незначительным. Однако, по мнению американского лидера, это важный шаг, учитывая предысторию конфликта. Трамп выразил надежду на дальнейшее развитие событий в направлении урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

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    5 мая 2025, 16:35 • Новости дня
    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ

    Главный экономист ВЭБ.РФ: Послевоенный опыт СССР будет полезен для восстановления освобожденных регионов после СВО

    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России воспринимают Великую Отечественную войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры помогут общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны, рассказали газете ВЗГЛЯД участники презентации сборника «Цифры Победы». По их словам, эта книга поможет органам власти изучить опыт СССР, который можно адаптировать для достижения целей СВО.

    «Книга "Цифры Победы" рассказывает, как во время Великой Отечественной войны мобилизовалось все общество – от выступающих на передовой артистов до работников транспортных и промышленных предприятий», – пояснил Андрей Клепач, глава общественного совета при Росстате и главный экономист ВЭБ.РФ. По его словам, уроки тех лет полезны для принятия управленческих решений в контексте СВО и необходимости «сосредоточения ресурсов на ключевых для победы направлениях», поскольку «победа – это дело всей страны».

    «Сейчас нам предстоит серьезная работа по восстановлению территорий в зоне спецоперации. Более того, как после 1945 года с фронта возвращались граждане, так и теперь нас будет ждать демобилизация. Да, цифры будут совсем иными. Но нам необходимо перенять лучшие советские практики, которые позволят людям вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул собеседник.

    «В этом сборнике есть ответы на массу вопросов: как в военные годы мобилизовалось население, экономика. Учитывая роль спецоперации для всей страны, книга "Цифры Победы" должна стать настольной для всех органов власти», – добавил Владислав Демин, представитель «Народного фронта».

    «В целом же, мы воспринимаем войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры не заменить, они помогают общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны», – указал спикер.

    Напомним, в понедельник в Москве Росстат совместно с Минэкономразвития, Минобороны и фондом «Центр стратегических разработок» презентовали статистический сборник «Цифры Победы». Книга включает в себя полные данные о развитии СССР и потенциале накануне Великой Отечественной войны, сравнительный анализ экономик СССР и Германии, роль ленд-лиза в обеспечении потребностей фронта и тыла, условия жизни мирных граждан, влияние демографических потерь на страну и многое другое.

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    5 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Жителям городов Белополье и Ворожба в Сумской области рекомендовали немедленно покинуть свои дома из-за небезопасной обстановки.

    Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник призвал жителей Белополья и Ворожбы эвакуироваться, передает РИА «Новости».

    Официальное сообщение Мельник опубликовал в соцсетях, где подчеркнул необходимость «срочно эвакуироваться в безопасное место».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что группировка российских войск «Север» добивается успехов в приграничных районах Сумской области, вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать линию обороны, перебрасывая новые подразделения на данный участок фронта.



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    6 мая 2025, 03:19 • Новости дня
    Захарова упрекнула Британию в ошибочной тактике по отношению к России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Великобритании «из века в век» нанести ей стратегическое поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова прокомментировала участие украинских военных в лондонском параде, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    «Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», – заявила Захарова.

    Она выразила мнение, что украинские военные, которые маршировали по Лондону, действуют по британскому, англосаксонскому заказу, который ставит целью попытку нанесения стратегического поражения России.

    Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов – вооруженных британским оружием террористов и боевиков.

    Захарова напомнила, что на протяжении истории Россия «переламывает» все, что делает Британия: одерживает победы, возглавляет процесс деколонизации, а также запускает в космос спутник и первого космонавта. Дипломат добавила, что Британия выбрала «не ту» тактику: «А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе».

    Она отметила, что западный индивидуализм не способен понять людей в России, где «не каждый сам за себя». Захарова заявила: ««Мы за всех, за правду, друг за друга». «Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы – это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. Замминистра обороны Британии Алистер Карнс подверг критике инициативу партии Reform UK. Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные.

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    5 мая 2025, 22:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл в книге рассказал о причинах СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Родина. Вера. Победа», в которой он рассказывает о том, что «вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году», сообщила Русская православная церковь.

    Также в книге рассказывается о деятельности Русской православной церкви во время спецоперации на Украине, сообщается на сайте РПЦ.

    Патриарх рассматривает исторические примеры героизма русских воинов в Невской битве, в период польско-литовской интервенции 1609-1612 годов, в Отечественной войне 1812 года и в Великой Отечественной войне.

    «Патриарх Кирилл рассказывает о героизме прошлых поколений, как и ради чего пришлось воевать русским воинам и почему они одержали победу, несмотря на значительное превосходство сил противника», – говорится в сообщении.

    В книге патриарх «отвечает на самый насущный вопрос, который всегда стоит перед человеком, в чем основа и смысл патриотизма, подвига, жертвенности». По его мнению, патриотизм заключается не только в любви к Родине, но и в верности христианским идеалам.

    Он отмечает, что атаки на историю, культуру и духовные ценности России со стороны Запада не прекращаются. По его словам, это «вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх указывал, что священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных. Он также заявлял, что Россия предлагает свой путь цивилизационного развития, что вызывает ненависть со стороны «великих и сильных» держав, которые пытаются «душить» ее, но успеха они не добьются.

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    5 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    БПЛА атаковали Брянскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Брянская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram сообщил, что силы ПВО отражают вражескую атаку.

    Напомним, над Курской и Белгородской областями уничтожено девять украинских беспилотников самолетного типа.

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    6 мая 2025, 01:59 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Москвы
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Москвы
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

    Росавиация сообщила в Telegram, что ограничения в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW) действуют с 00.57 мск, в Шереметьево (UUEE) – с 01.15 мск.

    Также ограничена работа аэропортов Калуги (Грабцево; UUBC), Волгограда (Гумрак; URWW), Саратова (Гагарин; UWSG) и Самары (Курумоч: UWWW).

    «Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – говорится в сообщении. Данные меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

    Напомним, беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе.

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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