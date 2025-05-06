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Российские военные выбили ВСУ с позиций у Макеевки ЛНР
Российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ с позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР, передает ТАСС.
Марочко отметил, что в ходе боевых действий российские штурмовые группы также смогли форсировать реку Текуч и закрепились на ее западном берегу.
Эксперт отметил, что в результате этих действий российские силы улучшили свое тактическое положение и расширили зону контроля на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.