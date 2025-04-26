Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о завершении разгрома украинских формирований, вторгшихся в Курскую область 6 августа прошлого года. «Авантюра киевского режима полностью провалилась», – сказал президент. Глава государства поздравил с победой личный состав всех подразделений, участвовавших в освобождении Курской области, поблагодарил их за проявленные мужество и героизм: «Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима».

Среди наиболее эффективно действовавших подразделений президент отметил 76-ю дивизию ВДВ. Кроме того, президент упомянул 106-ю воздушно-десантную дивизию. По его словам, это также 56-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, два полка «Ахмат» – 204-й полк спецназначения «Ахмат» и 1434-й мотострелковый полк «Ахмат», 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 11-я десантно-штурмовая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

«Наконец, морские пехотинцы наши, славные морские пехотинцы – 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота», – перечислил глава государства, упомянув также добровольческое формирование «Ветераны» за «дерзкий подземный десант в район Суджи», что создало «условия для ее полного освобождения».

В своем докладе Герасимов сообщил, что в субботу был освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области – село Горналь. Таким образом, продолжил начальник Генштаба, «планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились». На начальном этапе операции, напомнил он, продвижение противника было остановлено «с последующим сокращением площади вклинения, украинские подразделения вынужденно перешли к обороне». «В дальнейшем нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы... основная группировка Вооруженных сил Украины была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям», – пояснил Герасимов.

По его словам, наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года. В ходе дальнейших действий остатки украинских элитных подразделений были разгромлены и выбиты с территории Курской области. Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. «По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин», – перечислил Герасимов.

Он отдельно отметил участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих КНДР, «которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины». Это первое официальное сообщение об участии северокорейцев в освобождении Курской области.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», – подчеркнул Герасимов.

Сейчас в освобожденных районах области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения. Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни, проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов. Также, по словам Герасимова, продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. «Освобождено четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров», – уточнил он.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что освобождение Курской области «стало возможным благодаря несгибаемой силе духа и героизму многих людей, которые, не щадя себя, изо дня в день делали всё, чтобы разбить врага, вероломно вторгшегося на нашу землю».

Вслед за Курской областью, подчеркнула Захарова, будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, находящиеся еще под контролем киевского режима, включая территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с освобождением от ВСУ. «Великий поклон нашим воинам, вечная слава им, вечная память тем, кто сложил свои головы и отдал свою жизнь за нашу страну и за нашу курскую землю», – заявил Хинштейн, добавив, что никто не сомневался в победе российских войск – и «этот день настал».

В экспертной среде говорят, что авантюра киевского режима была обречена на провал с самого начала, но упорство натовского командования и Владимира Зеленского, который хотел превратить эту территорию в некую разменную монету в ходе переговорного процесса с Россией, привело к тому, что подразделения ВСУ оказались в огневом мешке. С военной точки зрения действия ВСУ на территории Курской области были бессмыслицей.

«После того, как было остановлено продвижение войск противника, стало понятно, что нам выгодно затягивать этот процесс максимально долго. Вопрос ликвидации контроля хунты над этой территорией определялся не невозможностью выдавить ВСУ, а тем, что окруженные с трех сторон войска противника несли неоправданно высокие потери без малейшего военного смысла», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Военнослужащие ВСУ и иностранные наемники, судя по всему, получали какие-то психотропные вещества. Потому что абсолютно не реагировали на боль, горящую технику и гибель солдат вокруг себя.

Они реально перли вперед, но это никакой не героизм и стойкость, а люди находились в измененном состоянии. Киевский режим и страны НАТО не жалели личный состав ВСУ», – полагает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

«Операция ВСУ с проникновением в Курскую область готовилась натовскими генералами. Главком ВСУ Александр Сырский и его окружение только исполняли приказы. Изначально ставилась цель захватить Курскую АЭС или устроить на ней теракт», – считает военный эксперт Станислав Крапивник, бывший офицер вооруженных сил США.

Эксперты сходятся во мнении, что перелом в ситуации по вытеснению ВСУ из Курской области произошел после операции «Труба» и освобождения Суджи. «После Суджи были достаточно быстро освобождены оставшиеся 600 квадратных километров из 1268, которые изначально удалось занять хунте. Но о том, как будут развиваться события, было ясно изначально», – считает Онуфриенко.

Операция «Поток» (другое название операции «Труба») сыграла важнейшую роль в освобождении приграничных регионов Курской области,

добавляет Перенджиев. Особое внимание он обратил на то, что параллельно решалось несколько задач. Прежде всего отражались попытки проникновения противника в приграничные районы Белгородской и Брянской областей. «Украина хотела снова заслать в Россию диверсионно-террористические группы. Также не произошло никакого ослабления в зоне СВО, даже несмотря на определенные перемещения войск. Само продвижение не остановилось», – подчеркивает эксперт.

По мнению Перенджиева, объявленная контртеррористическая операция (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях должна продолжаться, потому что со стороны киевского режима и его хозяев ведется большая работа по развертыванию террористической войны на территории России. «Атаки на наше приграничье продолжаются. ВСУ могли на случай отхода завербовать кого-то из местных жителей, создать спящие ячейки. В преддверии Дня Победы киевский режим будет искать способы отомстить за освобождение Курской области. Об этом говорит гибель генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и других высокопоставленных российских военнослужащих», – считает эксперт.

Крапивник считает, что Курская область стала для ВСУ ловушкой, Зеленскому «не хватило мудрости раньше вывести войска»: «ВСУ отправляли туда все больше своих войск, которые оказывались в огневом мешке. Мы обстреливали их с трех сторон, а также наносили дистанционные удары по тылам. Если сначала ВСУ получали снабжение по двум дорогам, то затем только по одной, которую прозвали «трассой смерти».

Присутствие северокорейских военных в Курской области имело обоюдный интерес. «КНДР заинтересована в том, чтобы ее военные, прежде всего спецназ, получили реальный боевой опыт. Перестрелки на границе с Южной Кореей – это совсем не то. Тем более империалистический Запад – общий враг для России и КНДР», – полагает Перенджиев.

По его словам, присутствие северокорейских военных в Курской области показало, что у России есть реальный союзник, также это посыл Китаю более активно взаимодействовать с РФ и по-настоящему замкнуть треугольник Россия-КНДР-КНР в условиях нарастания противостояния Пекина и Вашингтона. «Мы показываем, что если против КНДР начнутся агрессивные действия, то Россия будет участвовать в решении этого вопроса», – предложил спикер.

Как уточнил Онуфриенко, действия северокорейских военных в основном заключались в обслуживании поставленной из КНДР техники, прежде всего дальнобойных гаубиц.

По мнению Крапивника, информация о многочисленности северокорейских войск в Курской области, как об этом писала западная пресса, не соответствует действительности и в основном там находились добровольцы. «Там не было никаких ста тысяч северных корейцев, даже десяти тысяч не было. Мы можем приглашать кого угодно на свою территорию. К тому же КНДР хотела адаптироваться к условиям современной войны», – сказал спикер.

После полного освобождения Курской области, полагает Онуфриенко, российские военные продолжат выполнять решения верховного главнокомандующего: «Во время своего посещения Курской области Владимир Путин сказал, что необходимо создавать зону безопасности. Вот она и создается, но не только в Сумской, но и в Харьковской области, а также, я думаю, вдоль всей границы бывшей Украины».

Освобождение Курской области не только поднимет моральный дух ВС РФ, но и позволит перебросить часть соединений на другие участки фронта. «Врага нужно отодвигать от российских границ, потому что будут попытки снова создать какие-то плацдармы ВСУ на нашей территории», – считает Перенджиев.

«Мы уже находимся на территории Сумской области, там идет окружение украинских войск, которые отступают из Курской области. Минимальная задача – создание буферной зоны в Сумской области. Есть надежда, что будем продвигаться и выдавливать ВСУ в сторону Сум и в конце концов возьмем сам этот город, что станет сильным ударом по логистике украинский войск. Кроме того, там тоже находятся русский люди, которые ждут освобождения», – полагает Крапивник.