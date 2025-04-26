Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением региона
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил благодарность жителям Курской области и бойцам за возвращение региона под полный контроль России.
Официальное поздравление врио губернатора Курской области Александра Хинштейна прозвучало на медиафоруме «17 ценностей России», передает ТАСС.
Хинштейн отметил, что жители долго ждали этого события и верили в освобождение области от боевиков Вооруженных сил Украины.
Он высоко оценил вклад всех, кто участвовал в этих событиях. «Великий поклон нашим воинам, вечная слава им, вечная память тем, кто, увы, не пришел живым, тем, кто сложил свои головы и отдал свою жизнь за нашу страну и за нашу курскую землю», – заявил Хинштейн.
Врио губернатора подчеркнул, что этот день стал особенным для всего региона.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.
Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.