Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
Напавшему на полицейских в Махачкале предъявили обвинение
Преступник, напавший на полицейских в Махачкале, признал вину
В Дагестане задержанному по делу о нападении на полицейских в Махачкале предъявили обвинение по нескольким статьям, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Следователи в Дагестане предъявили обвинение мужчине, который 5 мая совершил нападение на полицейских в Махачкале, сообщает управление Следственного комитета России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.
По данным следственного управления СК РФ по республике, обвиняемый сейчас находится в медицинском учреждении. В сообщении уточняется, что ему вменяют сразу несколько статей УК РФ: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, угон без цели хищения, незаконный оборот оружия и хищение оружия. Следствие добавляет, что мужчина во время допроса признал свою вину и подробно рассказал о деталях нападения.
«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал об обстоятельствах нападения на сотрудников полиции», – заявили в пресс-службе ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелораненый полицейский в Махачкале обезвредил боевика с ножом. Напавшие на полицейских в Махачкале попытались дестабилизировать обстановку в Дагестане, но успеха не добились. В Дагестане проводили в последний путь погибших при перестрелке полицейских Ислама Арсланбекова и Газибега Шахбанова.