В Дагестане похоронили погибших в ходе боестолкновения в Махачкале полицейских

Tекст: Ольга Иванова

Похороны погибших в перестрелке полицейских прошли в Карабудахкентском и Тляратинском районах Дагестана, передает ТАСС. Представители администрации Махачкалы и жители регионов пришли выразить соболезнования семьям погибших. Глава пресс-службы администрации сообщил, что церемонии состоялись в местах, откуда полицейские были родом.

Первый заместитель главы Махачкалы Нариман Темуркаев сообщил в Telegram-канале, что Ислам Арсланбеков был мужем сотрудницы городской администрации, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. «Мы не оставим эту семью без внимания и поддержки, город окажет всю необходимую помощь», – заявил Темуркаев в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале объявил, что семьям погибших сотрудников выделят по одному миллиону рублей из регионального социального фонда «Все вместе», а пострадавшим выплатят до пятисот тысяч рублей. В результате нападения на ДПС в Махачкале пятого мая были убиты двое полицейских, еще двое сотрудников и трое гражданских получили ранения. Двое нападавших были ликвидированы, отмечает агентство.

Напомним, в перестрелке, произошедшей в Махачкале в понедельник, погибли три человека. Около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В МВД подчеркнули, что оба напавших на патруль ДПС в Махачкале нейтрализованы.