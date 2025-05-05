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Минздрав Дагестана: В перестрелке в Махачкале погибли три человека
В перестрелке, произошедшей в столице Дагестана в понедельник, погибли три человека, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Погибли три человека, нападавшие нейтрализованы, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что водитель начал стрелять по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. После этого злоумышленники скрылись на машине, введен план «Перехват».
Между тем в региональном МВД указали, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, сообщает ТАСС.
В МВД региона сообщали, что неизвестные атаковали наряд ДПС, погибли трое сотрудников полиции. СК возбудил уголовное дело.
В региональном минздраве также сообщали, что после нападения в больницы Махачкалы доставили семерых человек, один из них скончался от полученных ран.