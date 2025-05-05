Скончался один из пострадавших после нападения в Махачкале

Стало известно о смерти одного из семи пострадавших в Махачкале

Tекст: Евгения Караваева

О смерти пострадавшего в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале сообщил минздрав Дагестана, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что всего после произошедшего в больницы поступили семь человек.

Один из них скончался в медицинском учреждении, о чем рассказал представитель минздрава. «В больницы поступили семь человек, один из них скончался», – сообщил собеседник агентства.

Подробности инцидента, а также информация о состоянии остальных пострадавших пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Махачкале сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух человек, напавших на сотрудников ДПС. В результате перестрелки также пострадала семнадцатилетняя девушка, которая получила тяжелое ранение. Ранее сообщалось о еще троих пострадавших.