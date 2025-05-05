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Скончался один из пострадавших после нападения в Махачкале
Стало известно о смерти одного из семи пострадавших в Махачкале
После вооруженного нападения на наряд ДПС в Махачкале в больницы были доставлены семь человек, один из которых скончался от полученных ран.
О смерти пострадавшего в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале сообщил минздрав Дагестана, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что всего после произошедшего в больницы поступили семь человек.
Один из них скончался в медицинском учреждении, о чем рассказал представитель минздрава. «В больницы поступили семь человек, один из них скончался», – сообщил собеседник агентства.
Подробности инцидента, а также информация о состоянии остальных пострадавших пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Махачкале сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух человек, напавших на сотрудников ДПС. В результате перестрелки также пострадала семнадцатилетняя девушка, которая получила тяжелое ранение. Ранее сообщалось о еще троих пострадавших.