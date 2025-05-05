В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских

  • Новость часаВ результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
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    Европа напугана посылками из Китая
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    Страны Прибалтики начали строительство линии обороны на границе с Россией
    Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа из России до 2028 года
    Автомобилистам Москвы рекомендовали отказаться от поездок на летней резине
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 15:14 • Новости дня

    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Дагестана неизвестные напали на наряд ДПС, что привело к гибели троих сотрудников, сообщило МВД республики.

    В сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан говорится, что около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В результате вооруженного нападения, предварительно, погибли трое полицейских.

    Нападавшие после совершения преступления скрылись на служебной автомашине. В регионе был объявлен план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщили, что в столице Дагестана в понедельник произошла перестрелка, в ней погибли сотрудники правоохранительных органов.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 15:13 • Новости дня
    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы

    Песков: Цель перемирия ко Дню Победы – проверить готовность Украины к миру

    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ожидает от Украины четких действий по деэскалации в период майского перемирия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, реакция властей Украины на инициативу России о перемирии стала своеобразным испытанием на готовность Киева к миру, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва будет ждать от украинской стороны не размытых, а окончательных заявлений и, главное, действий, направленных на снижение напряженности в праздничные дни.

    Представитель Кремля заявил, что заявления киевских властей о перемирии на время 80-летия Победы свидетельствуют о нацистской основе режима.

    По словам пресс-секретаря президента России, нежелание киевского режима прямо ответить на предложение Москвы ясно демонстрирует идеологическую основу современной власти на Украине.

    Песков добавил, что для украинских властей праздник Победы над гитлеровской Германией и нацизмом не является значимым событием.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    3 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    В Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Чрезвычайный режим введен в Новороссийске после ночной атаки, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новороссийске после повреждений домов, вызванных ночной атакой украинских военных.

    Кравченко сообщил, что повреждения зафиксированы в многоквартирных домах жилого комплекса «Аврора» и на улице Суворовской, а также в частном секторе Восточного района.

    На месте оперативно работают экстренные службы.

    Власти заверили, что при необходимости, будут организованы пункты временного размещения для пострадавших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    5 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Миронов потребовал проверки выдачи жилья мигрантам за государственный счет

    Миронов направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить субсидии мигрантам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить законность предоставления мигрантам государственных жилищных субсидий и сертификатов.

    Как передает ТАСС, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В документе депутат просит поручить региональным прокуратурам проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц, обеспечивающих права граждан России.

    В письме Миронов отмечает, что за последнее время участились случаи незаконного получения субсидий на жилье и жилищных сертификатов новыми гражданами России. Политик подчеркивает, что подобная практика распространилась по всей стране и вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку жилье выделяется бывшим мигрантам за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей, которые годами не могут улучшить жилищные условия.

    По словам Миронова, механизм предоставления жилищных сертификатов остается непрозрачным – списки получателей скрываются от общественности. Депутат указал, что эта сфера становится все более криминализированной, а коррупционные риски возрастают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост миграции ускоряет повышение цен на недвижимость, увеличивает рентные платежи и ухудшает обеспеченность жильем.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить выдачу субсидии на жилье семье мигрантов в Мытищах после общественного резонанса.

    Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ограничить долю мигрантов в некоторых районах до десяти процентов от числа жителей.

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    3 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 170 украинских БПЛА

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 170 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь с 22.00 до 05.00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из них 96 были сбиты над территорией Крыма, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями, а также два – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край.

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    4 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    Верховный суд запретил сдавать комнату без согласия совладельцев квартиры

    Tекст: Денис Тельманов

    Разрешение на сдачу комнаты теперь возможно лишь при согласии всех совладельцев жилья, подтвердил суд в новом определении.

    Верховный суд РФ принял решение, что сдавать внаем комнату в квартире с долевой собственностью можно только с одобрения всех совладельцев, передает РИА «Новости». Основанием стал спор между братом и сестрой из Архангельска, разделивших квартиру по наследству. Брат проживал там с семьей, а сестра, оформив долю, сдала свою комнату посторонним.

    Мужчина обратился в суд, посчитав, что присутствие чужих людей нарушает его и семейную жизнь, а также используется для давления с целью выкупа доли по завышенной цене.

    В определении Верховного суда сказано: «Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников».

    Судьи подчеркнули, что сдача без согласия других собственников нарушает их права и дает им право на судебную защиту.

    Дело отправлено на пересмотр с учетом правовых позиций, изложенных высшей судебной инстанцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Сестрорецка отказал в иске властей Петербурга к актеру Кириллу Нагиеву о взыскании долга за аренду, Минстрой предложил повысить возрастной порог для получения субсидии на аренду жилья до 40 лет для поддержки многодетных семей и молодых граждан, а Верховный суд России признал ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками после взлома аккаунта клиента банка.

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    5 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы

    Суд счел, что снятие ареста с активов Чубайса приведет к выводу их за рубеж

    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы признал, что Анатолий Чубайс и еще семь фигурантов дела могут вывести арестованные активы из страны при снятии ограничений.

    Чубайс и другие ответчики не заинтересованы в сохранении своих активов в России и могут их вывести за границу в случае снятия ареста. Такое определение вынес Арбитражный суд, отказав снять арест с активов подозреваемых.

    В определении указано, что часть фигурантов дела находится за пределами России, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. В частности, Чубайс и Удальцов покинули Россию, Киселев объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.

    Ранее Анатолий Чубайс направил в суд ходатайство о снятии ареста со своих активов. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску «Роснано».

    Согласно документам суда, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Удальцова, Киселева, Подольского, Пихои, Пимкина, Аветисяна, Тычинина убытки на 3,892 млрд рублей и более 20 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ. Кроме того, под арест попало имущество близких родственников обвиняемых.

    Ранее суд арестовал имущество топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Арестованы управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Подольский.

    Следствие считает, что в 2017 году злоумышленники сфальсифицировали отчетность для сокрытия убытков, чтобы получить господдержку и избежать отзыва государственных гарантий. В результате, в 2022–2024 годах государство выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества, а сам Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с его активов и счетов.

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    3 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    В Раде раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского за решение не поддерживать перемирие на 80-летие Победы.

    Дмитрук назвал отказ Зеленского от перемирия во время празднования Дня Победы неприемлемым и отметил, что подобное поведение говорит о потере связи с реальностью, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобные заявления президента вызывают недоумение и критику среди части украинских политиков.

    Ранее Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    3 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД» в Черном море

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

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    3 мая 2025, 10:26 • Новости дня
    Число пострадавших в Новороссийске после атаки ВСУ увеличилось до пяти человек

    Tекст: Александра Юдина

    В Новороссийске после атаки ВСУ пятеро человек, включая двоих детей, получили травмы разной степени тяжести, сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск пострадали пять человек, среди них двое детей.

    Кравченко отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    3 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил 14 украинских беспилотных катеров в море

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ночной атаки силы Черноморского флота за три часа ликвидировали четырнадцать украинских беспилотных катеров в водах Черного моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на 3 мая Черноморский флот России уничтожил 14 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Подробности о повреждениях российских кораблей или других последствиях в сообщении не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом. Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    4 мая 2025, 07:10 • Новости дня
    Сотрудника ФСИН наказали за перепродажу билетов на День России

    ФСИН лишила премии сотрудника, продавшего билеты на концерт на «Авито»

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице дисциплинарное взыскание с лишением премии применили к работнику ФСИН, которого заподозрили в продаже билетов на праздничное мероприятие.

    Служебная проверка, как сообщает РИА «Новости», установила, что сотрудник ФСИН разместил объявление о продаже четырех индивидуальных билетов на концерт ко Дню России на площадке «Авито».

    За нарушение служебной дисциплины его лишили премии в размере 8767 рублей и вынесли строгий выговор. В документах отмечается, что действия работника негативно отразились на репутации ведомства и помешали другим коллегам посетить концерт.

    Сотрудник ФСИН не согласился с наказанием, утверждая, что передал билеты своему другу безвозмездно и объявления не размещал. Он обратился в суд с требованием признать дисциплинарное взыскание незаконным, вернуть премию и выплатить компенсацию морального вреда.

    Суд первой инстанции отказал в удовлетворении его исковых требований, а в марте этого года решение вступило в силу. Концерт ко Дню России прошел 12 июня 2023 года на Красной площади, участие в нем приняли известные артисты, среди которых Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Приморская транспортная прокуратура по итогам проверки после появления в Интернете скандального ролика внесла представление начальнику Владивостокской таможни, в результате чего причастных сотрудников лишили премии.

    Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, был уволен из рядов ВС России и исключен из списка прикомандированной части.

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоративного праздника.

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