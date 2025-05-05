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В перестрелке в Махачкале погибли полицейские
В столице Дагестана в понедельник произошла перестрелка, в ней погибли сотрудники правоохранительных органов, сообщает RT со ссылкой на местную прессу.
Источник RT в медицинских кругах заявил, что после перестрелки нескольких человек увезли в больницу.
Саму перестрелку сняли на видео.
Местным жителям порекомендовали не посещать пересечение улиц Керимова и Магомедтагирова, об этом заявил глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.
В конце апреля в дагестанском городе Дербент водитель автомобиля отказался остановиться в ответ на требование полицейских, наехал на стража порядка, открыл огонь по сотрудникам и попытался скрыться. В ответ полицейские применили табельное оружие и застрелили злоумышленника.
Руководитель Дагестана Сергей Меликов сообщал, что убитый боевик мог разделять взгляды устроивших теракты в июне 2024 года в республике.
Позднее правоохранители задержали четырех других человек, предполагаемых сообщников водителя в Дербенте. Позже их арестовали.