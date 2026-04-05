Японские авиакомпании рассмотрели введение топливного сбора на внутренних рейсах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японские авиакомпании могут ввести топливный сбор на внутренних рейсах впервые, передает РИА «Новости». Как сообщил телеканал NHK, подобная мера рассматривается из-за нестабильности на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти.

Авиакомпания Skymark планирует начать взимать топливный сбор на внутренних маршрутах уже с весны 2027 года. Еще одна из крупнейших авиакомпаний страны, Japan Airlines Corporation (JAL), рассматривает внедрение аналогичного сбора с весны будущего года.

В настоящее время топливный сбор в Японии традиционно применяется только на международных рейсах и зависит от мировых цен на топливо. До сих пор подобная практика на внутренних маршрутах не использовалась, исключая небольшую авиакомпанию Fuji Dream Airlines.

Япония на 94% зависит от импорта нефти с Ближнего Востока, и почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому сейчас практически прекращено. Для покрытия внутренних потребностей с 16 марта Япония начала выпускать из резервов 80 млн баррелей нефти, этого объема хватит на 45 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый танкер с ближневосточной нефтью после начала атак США и Израиля на Иран прибыл в японский порт Эхимэ в обход Ормузского пролива. Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил о переговорах с США по совместной разработке нефтяных месторождений и созданию запасов нефти для стран Азии на случай нестабильности на Ближнем Востоке. Правительство Японии приняло решение начать 16 марта выпуск нефти из стратегических запасов для внутреннего рынка на фоне роста цен на топливо из-за кризиса вокруг Ирана.