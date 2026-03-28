В Японию впервые с начала конфликта в Иране прибыла ближневосточная нефть

Японский порт Эхимэ впервые с начала конфликта принял ближневосточную нефть

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый танкер с ближневосточной нефтью после начала атак США и Израиля на Иран прибыл в Японию. Судно прошло маршрут от западного побережья Саудовской Аравии, пересекло Красное море и пришвартовалось в порту японской префектуры Эхимэ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

По информации телеканала, это стало первым случаем с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, когда танкер с нефтью из этого региона достиг Японии. До этого доставка нефти в страну была осложнена из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, через который проходит почти весь поток нефти в Японию.

Напомним, что Япония крайне зависит от поставок топлива из стран Персидского залива. На данный момент 94% ввозимой нефти поступает из ближневосточных стран. В связи с перебоями в поставках с 16 марта Япония начала использовать стратегические резервы – за месяц было выпущено 80 млн баррелей нефти, что эквивалентно 45 дням нормального потребления.

Ранее, уже после начала конфликта на Ближнем Востоке два связанных с Японией судна получили повреждения в Оманском заливе после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Однако Токио заявил, что не намерен отправлять корабли для разминирования Ормузского пролива из-за риска трактовки этого шага как применения военной силы. Позже министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги все же заявил о готовности рассмотреть участие в разминировании, но только после прекращения боевых действий.



