В Оманском заливе два связанных с Японией судна получили повреждения
Некий объект упал на два судна, связанных с Японией в Оманском заливе, сообщило японское министерство транспорта в пятницу.
Инцидент случился утром 4 марта, неизвестный предмет упал на суда, из-за чего на окнах образовались трещины и деформировалась дымовая труба, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Граждан Японии на борту не было, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас в Персидском заливе находятся 44 японских судна, а в Оманском заливе – четыре.
Упавший объект имел диаметр около одного метра, но материал его изготовления пока не установлен.
Ранее японские судоходные компании распорядились вывести свои суда из района Ормузского пролива. Представитель ВМС КСИР сообщил о поражении более десяти судов и танкеров в этом регионе.