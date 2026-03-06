В Оманском заливе два связанных с Японией судна получили повреждения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент случился утром 4 марта, неизвестный предмет упал на суда, из-за чего на окнах образовались трещины и деформировалась дымовая труба, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Граждан Японии на борту не было, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас в Персидском заливе находятся 44 японских судна, а в Оманском заливе – четыре.

Упавший объект имел диаметр около одного метра, но материал его изготовления пока не установлен.

Ранее японские судоходные компании распорядились вывести свои суда из района Ормузского пролива. Представитель ВМС КСИР сообщил о поражении более десяти судов и танкеров в этом регионе.