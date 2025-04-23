Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Меликов: Стрелявший по полиции в Дербенте мог разделять взгляды террористов
Открывший огонь по правоохранителям житель Дагестана мог разделять взгляды устроивших теракты в июне 2024 года в республике, сообщил глава региона Сергей Меликов.
«У нас есть некоторые основания полагать, что он разделяет взгляды тех нелюдей, которые в июне прошлого года совершили чудовищные нападения на религиозные объекты», – сообщил Меликов в своем Telegram-канале.
Полицейские проводят дополнительные оперативные мероприятия, указал он.
Меликов добавил, что мотивы подозреваемого раскроют, о них проинформируют общество.
В апреле 2025 года водитель автомобиля отказался остановиться в ответ на требование полицейских, наехал на стража порядка, открыл огонь по сотрудникам и попытался скрыться. В ответ полицейские применили табельное оружие и застрелили злоумышленника.
Один полицейский получил ранение, его госпитализировали.
В 2024 году при нападении боевиков на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.