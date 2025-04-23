Меликов: Стрелявший по полиции в Дербенте мог разделять взгляды террористов

Tекст: Алексей Дегтярев

«У нас есть некоторые основания полагать, что он разделяет взгляды тех нелюдей, которые в июне прошлого года совершили чудовищные нападения на религиозные объекты», – сообщил Меликов в своем Telegram-канале.

Полицейские проводят дополнительные оперативные мероприятия, указал он.

Меликов добавил, что мотивы подозреваемого раскроют, о них проинформируют общество.

В апреле 2025 года водитель автомобиля отказался остановиться в ответ на требование полицейских, наехал на стража порядка, открыл огонь по сотрудникам и попытался скрыться. В ответ полицейские применили табельное оружие и застрелили злоумышленника.

Один полицейский получил ранение, его госпитализировали.

В 2024 году при нападении боевиков на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.