В Дербенте в ходе перестрелки водитель-нарушитель ранил полицейского и был убит

В перестрелке в Дербенте погиб предполагаемый преступник, ранен полицейский

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, сотрудники полиции и Росгвардии проводили операции по профилактике тяжких преступлений в Дербенте. Водитель автомобиля проигнорировал требования остановиться, попытался скрыться, совершил наезд на сотрудника полиции и открыл огонь по правоохранителям. В ответ сотрудники применили табельное оружие.



Злоумышленник получил огнестрельные ранения и скончался на месте. В машине был обнаружен пистолет. Раненый полицейский доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничто не угрожает.

В настоящее время полиция совместно со следственными органами устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подземном паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка, в результате которой погиб человек и еще двое получили ранения, владельца торгового центра задержали по факту происшествия, а ранее в центре города возле компьютерного клуба также произошла перестрелка, в которой был ранен человек.