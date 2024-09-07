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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    4 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    7 сентября 2024, 01:15 • Новости дня

    Перестрелка произошла в центре Махачкалы, есть пострадавший

    Неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в Махачкале, есть пострадавший

    Tекст: Вера Басилая

    Перестрелка произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавший, сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

    Источник ТАСС сообщил, что в перестрелке в центре Махачкалы возле компьютерного клуба пострадал один человек, в здании выбиты стекла в окнах.

    Ранее в Дагестане был объявлен в розыск мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам полиции во время проверки документов. Чтобы скрыться от преследования, он надел никаб.

    6 сентября 2024, 09:12 • Новости дня
    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России

    Памфилова рассказала о старте выборов в 49 регионах России

    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    В пятницу в 49 субъектах России, где было принято решение о проведении голосования в течение трех дней, открылись избирательные участки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Памфилову. Докладывая о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования (ЕДГ), она уточнила, что это «49 из 83 (регионов), в которых проходят выборы в единый день голосования».

    Давая старт голосованию, Памфилова запустила экраны слежения за его ходом. «Здесь будет отображаться явка, – пояснила она. – Поскольку у нас 11 часовых поясов…явка отличается».

    Отметим, что ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября, в ходе них запланированы около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России.

    В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, это республики Алтай, Калмыкия и Башкирия, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края, Астраханская, Вологодская, Волгоградская, Калининградская, Курская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Самарская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.

    В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.

    Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы.

    В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания: в Москве, Крыму, Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Брянской и Тульской областях, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Севастополе, Туве, Татарстане, Хабаровском крае и Республике Алтай.

    Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

    Накануне в России запустили работу ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.

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    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    6 сентября 2024, 04:35 • Новости дня
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

    Tекст: Вера Басилая

    Наемники, воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины, растеряли свой пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что наемники чаще пытаются провести ротацию, и смениться на «пушечное мясо», украинские подразделения, потому что подрастеряли свой пыл.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

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    6 сентября 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия», его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Комитет создан в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», передает РИА «Новости».

    Кириенко должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

    Международная выставка-форум «Россия» проходила в Москве с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года.

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    6 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Дуров объявил об отключении двух функций в Telegram

    Дуров убрал функцию «Люди поблизости» из Telegram

    Дуров объявил об отключении двух функций в Telegram
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мессенджере Telegram отключили функцию «Люди поблизости» и загрузку медиафайлов на платформу Telegraph, об этом заявил основатель приложения Павел Дуров.

    Функции «Люди поблизости» больше нет, так как ее использовали менее 0,1% пользователей, вместе с тем из-за нее возникали проблемы с ботами и мошенниками, сообщил Дуров, передает ТАСС.

    Также отключена загрузка новых медиафайлов в Telegraph, поскольку им «злоупотребляли анонимные лица». Большая часть пользователей не имеют отношения к криминальному миру, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой образ для мессенджера, добавил Дуров. По его мнению, это создает риски для миллиарда других пользователей.

    В конце августа Дурова задержали во Франции, но позже освободили под судебный надзор. СМИ сообщали, что он якобы отказался помощи России и ОАЭ.

    На ваш взгляд
    Как объявленная Дуровым борьба с противоправным контентом в Telegram отразится на соцсети?




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    6 сентября 2024, 11:41 • Новости дня
    Тбилиси заявил об ошибках Запада с выбором ставленников в Грузии
    Тбилиси заявил об ошибках Запада с выбором ставленников в Грузии
    @ Irakli Gedenidze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Внешние силы годами ошибаются в выборе своих ставленников в Грузии, заявила вице-премьер Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» зампред правительства отметила, что избранная Западом сейчас для проведения идей президент Саломе Зурабишвили «мягко говоря, не имеет веса в стране и в грузинском народе для формирования мнений».

    «Зурабишвили просто выполняет поручения извне или от оппозиционного «Единого национального движения», – сказала вице-премьер.

    По словам Теи Цулукиани, «годами внешние силы имеют проблему с кастингом (своих ставленников) в Грузии».

    «Эти внешние силы хотят иметь влияние на политические процессы в Грузии, но ведь они могут акцентироваться на умных людях, на имеющих элементарные ценности, на вызывающих симпатию грузинского народа», – сказала она.

    «Зурабишвили присутствует в политике, но не сформировалась как политик, – заявила Теа Цулукиани. – Извне ее поддерживают, но в Грузии она не имеет веса».

    По ее словам, «у Грузии, как и больших стран, есть право иметь собственную внешнюю и внутреннюю повестку».

    «Сформировав свою собственную повестку, мы посмотрим на то, какую повестку имеют наши друзья, стратегические партнеры, болельщики. И там, где найдем точки пресечения, будем тесно сотрудничать. Если не найдем, все равно постараемся сотрудничать», – сказала Теа Цулукиани.

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    6 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, есть много погибших и раненых, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, примерно в 7.45 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано несколько прилетов по пригороду Харькова Люботину, куда прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что после прилетов множество скорых направилось в сторону взрывов, сообщается о большом количестве погибших и раненых.

    Ранее в пятницу украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове.

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    6 сентября 2024, 09:54 • Новости дня
    Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
    Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела предложил использовать газотранспортную систему чешской стороны в качестве альтернативы украинскому маршруту для поставок газа в восточную Европу, особенно в случае прекращения транзита из России.

    Как заявил чешский министр в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон, Чехия готова принять дополнительные объемы газа из Западной Европы и транспортировать их в страны Восточного блока, передает «Коммерсант».

    По его словам, пропускная способность чешской газотранспортной системы позволяет заместить около 40-42 млн кубических метров газа в сутки, которые в настоящее время поставляются в Европу через Украину.

    Сикела заявил, что использование чешской газотранспортной системы позволит диверсифицировать источники поставок газа и повысить энергетическую безопасность стран Восточной Европы.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что европейская экономика переживает довольно серьезные испытания в связи с отказом от российских энергоносителей, закрываются многие отрасли.

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    6 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева из стран Запада принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Об этом он заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

    Он призвал, «чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт». Кроме того, Зеленский заявил о необходимости восстановить надежный международный порядок безопасности, передает Ura.ru.

    Ранее Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по урегулированию украинского кризиса.

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    6 сентября 2024, 11:20 • Новости дня
    У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

    Депутат Рады Пидласа: У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

    У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Украины не сможет выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок до 20 сентября, если не будет принят предусматривающий повышение налогов закон, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.

    По ее словам, Минобороны говорит, у них нет денег, чтобы заплатить боевые в сентябре, но Рада проголосует по изменениям в госбюджет до 20 сентября, передает ТАСС.

    Пидласа пояснила: сложности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале этого года США прекратили оказывать военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе. В итоге Украина вынуждена была закупать вооружения за собсрвенные деньги, для этого были использованы средства, заложенные на выплаты военным во второй половине 2024 года.

    Как признал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев столкнулся с критической необходимостью до конца года изыскать около 12,2 млрд долларов на нужды обороны. Правительство еще в июле внесло на рассмотрение Рады законопроект о повышении налогов для закрытия дефицита, но принять его так и не удалось.

    Ранее украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.

    Напомним, в Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей пойдут на выплаты ВСУ.

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    6 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Никакого примирительного тона в отношении российских спортсменов, если они спонсировали киевский режим, быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

    Захарова уточнила, что не может никакого понимания, если речь идет о деньгах, идущих на убийство российских граждан и российских военных, детей и разрушение гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Также она отреагировала на слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду в 2026 году. Заявления министра «террористического правительства», отметила Захарова, подтверждает всю преступную сущность киевского режима, передает ТАСС.

    «Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта», – добавила дипломат.

    Захарова заявила, что «террористическое, экстремистское украинское правительство» уничтожает все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность, ее разрушительная сущность проявляется и в сфере спорта.

    Ранее на Украине потребовали, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы.

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    6 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис

    Американист Дробницкий: Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американские политики перестали понимать шутки. Они плохо образованы и не обладают уверенностью в себе. Даже легкая ирония в их адрес рискует обернуться долгими тирадами о вмешательстве в президентскую гонку, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах президента США.

    «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американских политиков. Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряли способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы», – считает собеседник.

    «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

    «Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Как говорится, порою лучше промолчать. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – заключил Дробницкий.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

    Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

    Между тем высказывание российского лидера уже вызвало в США немалый ажиотаж. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он якобы пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

    Сам кандидат от Республиканской партии оказался в замешательстве от шутки Владимира Путина. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – уточнил он. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

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    6 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Азербайджан отказался участвовать в антироссийских санкциях

    Алиев: Азербайджан не будет частью антироссийской санкционной кампании

    Азербайджан отказался участвовать в антироссийских санкциях
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил президент страны Ильхам Алиев на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио.

    По его словам, Азербайджан считает отношения с Россией и Украиной очень хорошими и хотя Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но не будет частью антироссийской санкционной кампании, передает ТАСС.

    Он также не исключил возможности участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Алиев добавил, что, учитывая, что вместе с Россией и Украиной Азербайджан в течение 70 лет были частью СССР, Баку разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне.

    «Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы», – сказал Алиев.

    Ранее Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине, несмотря ни на какие просьбы.

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    6 сентября 2024, 03:40 • Новости дня
    В Луганске пытались взорвать при помощи букета российского военкора

    Российский военкор получила в подарок сине-желтый букет со взрывчаткой

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент с позывным Пресса обнаружила букет сине-желтых цветов с взрывчаткой под дверью своей квартиры в Луганске, сообщила военкор.

    По ее словам, после того, как она обнаружила букет на пороге квартиры за дверью, сразу же надела бронежилет и позвонила саперам, которые нашли в цветах 5 кг пластида, передает ТАСС.

    Военкор считает, что «дарители» рассчитывали, что она поднимет букет или попытается его пнуть, но саперы нейтрализовали взрывное устройство.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики Владимира Зеленского ведут настоящую охоту на российских журналистов и военкоров.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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