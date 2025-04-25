Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Суд арестовал подозреваемых в участии в террористическом сообществе в Дагестане
Участники предполагаемого террористического сообщества на территории Дагестана помещены под стражу по решению суда, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Всего арестованы четверо подозреваемых, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Напомним, 22 апреля в Дербенте водитель автомобиля отказался остановиться в ответ на требование полицейских, наехал на стража порядка, открыл огонь по сотрудникам и попытался скрыться. В ответ полицейские применили табельное оружие и застрелили злоумышленника.
Позднее правоохранители задержали четырех других человек, предполагается, что это его сообщники.
Руководитель Дагестана Сергей Меликов сообщал, что убитый боевик мог разделять взгляды устроивших теракты в июне 2024 года в республике. В 2024 году при нападении боевиков на православные храмы и синагоги в регионе погиб 21 человек, включая 16 сотрудников полиции.