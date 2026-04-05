Иранские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Бахрейне

Иран атаковал нефтехимический завод Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне

Tекст: Дарья Григоренко

«Несколько производственных подразделений подверглись атаке иранских беспилотников <…>, что привело к возгоранию. Пожар был полностью взят под контроль и потушен, пострадавших нет», – говорится в официальном сообщении компании, передает ТАСС.

В настоящее время специалисты оценивают размер материального ущерба, нанесенного в результате атаки.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана продолжил функционировать без перебоев, несмотря на локальное возгорание. Иранский КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по объектам США в регионе, в том числе по базе Шейх-Иса в Бахрейне с резервуарами с топливом.