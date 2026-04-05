Иранские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Бахрейне

Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Иран атаковал нефтехимический завод Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне
Иранские беспилотники нанесли удар по объектам нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне, говорится в заявлении корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.
«Несколько производственных подразделений подверглись атаке иранских беспилотников <…>, что привело к возгоранию. Пожар был полностью взят под контроль и потушен, пострадавших нет», – говорится в официальном сообщении компании, передает ТАСС.
В настоящее время специалисты оценивают размер материального ущерба, нанесенного в результате атаки.
Ранее сообщалось, что иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана продолжил функционировать без перебоев, несмотря на локальное возгорание. Иранский КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по объектам США в регионе, в том числе по базе Шейх-Иса в Бахрейне с резервуарами с топливом.