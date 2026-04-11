Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.
Баканов: Россия всегда по-человечески помогает партнерам на МКС
Отечественные специалисты всегда идут навстречу зарубежным коллегам на орбите, оказывая необходимую поддержку при возникновении технических сбоев или проблем со здоровьем, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Российская сторона в порядке доброй воли выручает участников Международной космической станции при непредвиденных обстоятельствах, передает РИА «Новости».
«Бывают случаи, когда какие-то технические сбои, сбои по здоровью у ребят, которые работают на орбите. Какая бы проблема ни была, в порядке доброй воли, просто по-человечески идем навстречу и помогаем», – заявил Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.
Руководитель госкорпорации напомнил о временах космической гонки между СССР и США в 1960-е годы. Тогда две страны осознали невозможность спасения экипажей без взаимной поддержки. Итогом этого понимания стала программа «Союз-Аполлон» по стыковке советского и американского кораблей на орбите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о сохранении сотрудничества с НАСА. Летом текущего года руководитель госкорпорации проведет личную встречу с главой американского ведомства Джаредом Айзекманом.
До этого космические агентства двух стран достигли принципиальной договоренности о продлении перекрестных полетов на МКС.