Баканов: Россия всегда по-человечески помогает партнерам на МКС

Tекст: Мария Иванова

Российская сторона в порядке доброй воли выручает участников Международной космической станции при непредвиденных обстоятельствах, передает РИА «Новости».

«Бывают случаи, когда какие-то технические сбои, сбои по здоровью у ребят, которые работают на орбите. Какая бы проблема ни была, в порядке доброй воли, просто по-человечески идем навстречу и помогаем», – заявил Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

Руководитель госкорпорации напомнил о временах космической гонки между СССР и США в 1960-е годы. Тогда две страны осознали невозможность спасения экипажей без взаимной поддержки. Итогом этого понимания стала программа «Союз-Аполлон» по стыковке советского и американского кораблей на орбите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о сохранении сотрудничества с НАСА. Летом текущего года руководитель госкорпорации проведет личную встречу с главой американского ведомства Джаредом Айзекманом.

До этого космические агентства двух стран достигли принципиальной договоренности о продлении перекрестных полетов на МКС.