НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Моишеев сообщил, что НПО имени С.А. Лавочкина, входящее в состав Роскосмоса, активно трудится над созданием новых луноходов и подвижных станций, передают «Вести».

По его словам, «сейчас работаем над проектами новых луноходов, новых подвижных станций».

Моишеев отметил, что все нюансы, выявленные во время эксплуатации «Лунохода-1» и «Лунохода-2», учитываются при проектировании новых шасси. Теперь разработчики более четко представляют, с какими особенностями и препятствиями на поверхности Луны придется столкнуться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в докладе указал на намеченную в 2036 году доставку тяжелого лунохода на поверхность Луны с помощью станции «Луна-30».