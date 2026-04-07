Кононенко назвал название планеты Земля географическим недоразумением
После первого взгляда на планету из иллюминатора космонавт Олег Кононенко задумался о правильности названия Земли и образе планеты в сознании людей.
Глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко поделился впечатлениями от полета на орбиту, передает ТАСС.
«Когда я вывелся на орбиты, впервые выглянул в иллюминатор, то я увидел кусочек маленькой суши, который очень быстро пролетел. А дальше пошла лунная гладь. И вот первое ощущение было такое, что я понял, название Земли – это какое-то географическое недоразумение», – заявил он.
Кононенко рассказал, что Земля перестала восприниматься им как шар из воды и камня и стала ощущаться как живое существо, из которого он вышел, чтобы увидеть планету со стороны. Этими размышлениями космонавт поделился на марафоне «Космос со „Знанием“», который проводится Роскосмосом и обществом «Знание» в рамках Недели космоса.
Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля начиная с 2026 года.
В марте Герой России Олег Кононенко был назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым человеком, проведшим тысячу суток на околоземной орбите.