Медведев заявил о провале акций устрашения против российских ученых
Россия способна обеспечить безопасность своих граждан, а попытки давления на ученых обречены на неудачу, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Государство уделяет особое внимание защите ученых в условиях угроз со стороны оппонентов, передает РИА «Новости».
Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с археологом Бутягиным, отметив, что страна способна защитить своих исследователей.
«Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники – это, можно сказать, «фирменный стиль» наших врагов. Мы в этом, к сожалению, уже успели убедиться. Безопасности наших граждан – и тем более талантливых ученых – в такой обстановке наша страна уделяет повышенное внимание», – заявил Медведев.
При этом зампред Совбеза предостерег от изоляции науки и создания для исследователей «золотой клетки».
Западные страны наказывают сами себя, запрещая контакты с российскими специалистами, считает Медведев. Россия остается открытой для международного сотрудничества, активно выстраивая связи с партнерами из СНГ, БРИКС, ШОС, а также государств Азии, Африки и Латинской Америки. Отечественная наука ориентирована на технологический суверенитет и национальные интересы.
Несмотря на санкции, российские ученые вышли на передовые позиции в ядерных и квантовых технологиях. В качестве примеров Медведев привел создание коллайдера NICA и источника фотонов СКИФ. Ограничения дали мощный импульс развитию, доказав способность отечественной науки решать амбициозные задачи, заключил политик.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал арест Александра Бутягина в Польше масштабной антироссийской акцией.
В конце апреля российский ученый покинул польскую тюрьму благодаря обмену заключенными.
В начале мая освобожденный археолог вернулся на поезде в Петербург.