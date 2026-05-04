Пиотровский назвал арест археолога Бутягина в Польше атакой на Эрмитаж
Археолог Александр Бутягин стал мишенью масштабной политической кампании против российской науки, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Задержание в Польше археолога Александра Бутягина стало частью масштабной антироссийской акции, передает РИА «Новости».
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что преследование направлено против отечественной науки. «Мы понимаем, что «операция Бутягин» является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и в введении санкций против известных российских ученых, руководителей крупнейших археологических институций России», – заявил он.
По словам руководителя музея, лживые и абсурдные обвинения в адрес ученого представляют собой широкую атаку на Эрмитаж как хранителя исторического кода страны. Напомним, представителя учреждения задержали в начале декабря 2025 года по запросу Украины за проведение раскопок в Крыму.
В марте варшавский суд признал допустимой экстрадицию исследователя, однако поданную защитой апелляцию так и не рассмотрели. Во вторник россиянина освободили в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе, а ранним утром в пятницу археолог благополучно вернулся в Петербург.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители обвинили российского археолога в якобы незаконных раскопках на территории Крыма.
Окружной суд Варшавы начал рассмотрение дела об экстрадиции ученого в закрытом режиме.
В конце апреля Александра Бутягина освободили из-под стражи в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.