Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Великого Прикола, Пушкаревки, Могрицы, Хотени, Спасского и Бариловки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии рядом с Белым Колодезем, Липцами, Юрченково, Шестеровкой и Избицким.

Противник при этом потерял свыше 260 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных возле Чернещины, Шийковки, Дружелюбовки, Нового Мира Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и три станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Роскошного, Кривой Луки, Николаевки, Артема, Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки ДНР.

При этом противник потерял до 90 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder, итальянский бронеавтомобиль Puma, американский бронетранспортер М113 и бронемашину «Казак». Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Марьевки, Веровки, Петровского, Новотроицкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новониколаевки, Доброполья, Веселого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, пять бронемашин, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, в минувшие выходные российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

Днем ранее они взяли под контроль Покаляное в Харьковской области. А до этого освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.