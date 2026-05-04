Tекст: Дмитрий Зубарев

Нечаев заявил, что страны Европейского союза безропотно принимают требования США в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал он, комментируя позицию европейских государств по ключевым вопросам безопасности.

Дипломат отметил, что угрозы сворачивания американского военного присутствия в Европе используются Вашингтоном как инструмент давления на союзников. По его словам, европейские члены альянса соглашаются практически со всеми требованиями США, включая увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, принятие дополнительных торговых пошлин и оплату американских поставок оружия, отправляемого на Украину.

Нечаев добавил, что европейские страны активно усиливают свою деятельность в северных широтах – в том числе в Балтийском регионе, Арктике и Северной Атлантике. По словам посла, это делается под предлогом противодействия «мифической российской угрозе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация пообещала поддержать европейских союзников в стремлении усилить вклад в оборону Украины.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил об отсутствии опровержений производства оружия для Киева на немецких объектах.

Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам на севере.